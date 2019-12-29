مشاورات للاتفاق على ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الوزراء خلال 24 ساعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، امس الاحد، عن عزم تحالفه تقديم ثلاثة أسماء مستقلة لمنصب رئيس الوزراء خلال 24 ساعة المقبلة، موضحا ان التحالف بصدد التشاور مع الكتل والتحالفات الشيعية بشان الشخصيات الثلاث.

وقال جابر في تصريح له ان “تحالف البناء يجري مشاورات مع الكتل والأحزاب الشيعية بشان طرح ثلاثة أسماء من الشخصيات المستقلة لمنصب رئيس الوزراء”, متوقعا “تقديم الأسماء خلال 24 ساعة”

وأضاف ان “الشخصيات الثلاثة التي يعتزم طرحها تحالف البناء لمنصب رئيس الوزراء المقبل هم عبد الغني الاسدي وتوفيق الياسري ومحمد توفيق علاوي”, مبينا ان “عبد الغني الأسدي يعتبر الاوفر حظا لكونه يحظى بمقبولية من جميع الأطراف بما فيها الشارع العراقي”.

وكان النائب عن تحالف البناء حنين القدو كشف في وقت سابق من امس الأحد، عن حذف تحالفه ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الوزراء، وفيما أكد استمرار المشاورات للاتفاق على شخصية مقبولة، وهذا يأتي بالتزامن مع تأكيد فيما أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، موافقة تياره على عبد الغني الاسدي او أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء بقول الشارع له، فيما أكد عدم وجود تحفظ على شخصية عسكرية لشغل منصب رئيس الوزراء.