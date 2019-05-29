ازمة صحية تصيب بطل “غيم أوف ثرونز”

الصباح الجديد – وكالات:

قال وكيل أعمال الممثل، كيت هارينغتون، بطل مسلسل “صراع العروش” (غيم أوف ثرونز) الذي لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة “إتش.بي.أو”.

وأضاف وكيل الأعمال، في بيان “قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته. وقفز هارينغتون (32 عاما) من ممثل غير معروف، ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

وكان تقرير في صحيفة “نيويورك بوست” قد ذكر أن هارينغتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل، ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

وأضاف أنه سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل ايام من انتهاء المسلسل الخيالي، الذي يعود للعصور الوسطى في يوم 19مايو ايار.

وتابع 19.3 مليون مشاهد الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي لشبكة (إتش.بي.أو).

وقال هارينغتون، لمجلة “فارايتي” في وقت سابق من العام إنه وجد صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر “المخيف”.