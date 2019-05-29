إتلاف شحنة أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت الهيأة العامة للجمارك، الأربعاء، عن اتلاف شحنة أدوية بشرية ضبطت في صالت المسافرين بمطار بغداد الدولي من دون موافقات أستيرادية”.

وذكر بيان للهيأة تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان ” السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي اتلفت الشحنة وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها”.

وكانت هيأة الجمارك قد اعلنت، أمس الثلاثاء، عن اتلاف شحنة أدوية بشرية ومواد تجميل في جمرك الشحن الجوي وارسالية تمر في منفذ سفوان الحدودي كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيأة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس حياة المواطنين