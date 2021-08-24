التخطيط تشارك في إجتماع شبكة الممارسين المعنية بالإستعراضات الوطنية العربية

نظمته الاسكوا وجامعة الدول العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

شاركت وزارة التخطيط في الإجتماع التشاوري الإفتراضي لشبكة الممارسين المعنية بالإستعراضات الوطنية في الدول العربية، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا (الٱسكوا) وجامعة الدول العربية وشبكة الممارسين، بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وعدد من المديرين العامين ورؤساء عدد من الأقسام لمناقشة عدد من المحاور .

وتضمنت المحاور الإستعراضات الوطنية الطوعية التي قُدمت ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2020 ووجهات النظر بشأنها ، والتحضير والإستعدادات للمشاركة في دورة الإستعراضات الوطنية الطوعية 2022 والمحاور التي سيتم إدراجها في التقرير ،علاوة على الورشتين التي سيتم تنظيمها خلال الأشهر المقبلة ، وأيضا دور شبكة الممارسين المعنية بالإستعراضات الوطنية الطوعية في الدول العربية .

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم: إن مشاركة العراق في هذا الإجتماع جاءت نظرا لمشاركة العراق في المنتدى رفيع المستوى لإستعراض التقرير الطوعي الثاني للعراق ،إذ كان للعراق مشاركة فاعلة خلال تقديمه تقريره الثاني . موضحا إن الإجتماع جاء لمعرفة الإنطباعات والملاحظات عن مشاركة جميع الدول في المنتدى رفيع المستوى . وأضاف “إن هذا الإجتماع جاء بغية الإستعداد للتقارير الطوعية المقبلة ، إذ استمعنا إلى ملاحظات الدول وكانت للعراق مداخلة بين فيها ضيق الوقت وعدم إتاحة الفرصة لتقديم تجربة العراق المميزة في التقرير الطوعي الثاني عن التنمية المستدامة وفاعلية المجتمع المحلي والمحافظات التي اختارها العراق لتقديمها كنموذج مميز وفاعل في تقريره ، وأشار كاظم إلى إن العراق يعتزم المشاركة في تقديم تقريره الطوعي الثالث رغم كونه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الٱن، ولكن في ضوء النقاشات وتوافر البيانات سيتم إتخاذ القرار عن المشاركة في التقرير الطوعي المقبل .

من جانبه قال المدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد: إن هذا الإجتماع التشاوري لشبكة الممارسين عقد من أجل التنمية المستدامة والإستعراضات الطوعية للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، الذي شارك فيه العراق ضمن مجموعة من الدول العربية ،والذي استعرضنا من خلاله الرسائل الداخلية والخارجية المهمة للتقرير الطوعي الثاني ،الذي قدمه العراق أمام الأمم المتحدة في شهر تموز الماضي، سيما المشاركة على المستوى المحلي والتعاون على المستوى الدولي لمواجهة اثر جائحة كورونا .

وأضاف المدير العام للدائرة إننا عرجنا على بعض الصعوبات التقنية في التواصل بالإستعراض وكذلك الحاجة إلى المزيد من الوقت عند تقديم الإستعراض بغية إيصال الرسائل إلى المجتمع الدولي بشكل واضح ومسموع ، مبينا إن هناك عددا من الدول أيدت ملاحظاتنا بإعطاء المزيد من الوقت بغية إبراز الجهود في مجال التنمية المستدامة ، سيما إن العراق يحاول تعشيق أهداف التنمية المستدامة مع خططه على المستوى الوطني المتمثل بخطة التنمية الوطنية الخمسية أو على المستوى المحلي وتعزيزها من خلال البرامج التنفيذية في تنفيذ المشروعات ، وذلك بان نأخذ في نظر الإعتبار إبعاد التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لتحقيق شيء ملموس للمجتمع، كون الغاية الأساسية من التنمية المستدامة هي المجتمع .

وأشار المدير العام إلى إن التقرير الطوعي عند إعداده كان بمشاركة مختلف فئات المجتمع وأيضا منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات فضلا عن عقد ندوات متعددة من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لتقديم التقرير الطوعي الثاني للعراق .