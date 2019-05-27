غادة عبد الرازق تتمنى لقاء رشدي اباظة

الصباح الجديد – وكالات:

حلت النجمة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج «رسايل»، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، للحديث عن دورها في المسلسل الذي يعرض حاليًا «حدوتة مرة».

واكدت أن مسلسل حدوتة مرة يعد شكلا جديدا ونوعية جديدة بالدراما التلفزيونية، اذ تقدم فيه دور الشر الناتج عما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلَا عن أنها على حسب قولها قد غيرت من شكلها، وتمنت بأن يلقى إعجاب الجمهور.

وأضافت: «حياتي تغيرت بأحفادي، اشعر انهم جزء مني، يذكروني بنفسي عندما اشاهدهم يقفون امام المرآة ويغنون ويرقصون.

ووجهت رسالة للفنانة “إلهام شاهين” تعبر فيها عن حبها لها، وصرحت بأنه لا توجد خلافات مطلقًا بينهما، وأعربت عن إعجابها بالراقصة سهير زكي وحبها الشديد لها.

وتحدثت عن ان اهم اعمالها الدرامية “السيدة الأولى”، والذي تفتخر به كثيرًا، كما تعد مسلسل الكابوس من أهم أدوراها، وعن إمكانية مشاركتها بعمل يجمعها بالفنانة هيفاء وهبي، ذكرت بأن هذا صعب الحدوث لأن لكل منا له نجوميتها الخاصة.

وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها صرحت غادة عن رغبتها الشديدة في أن تؤدي دور حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما يحتاجان إلى إنتاج ضخم.

وقالت ان الشخصية التاريخية التي تود مقابلتها، الفنان رشدي أباظة الذي كانت تتمنى الوقوف أمامه.