الفيلم العراقي “قصص العابرين” يفوز بجائزة لندن الدولية

الصباح الجديد – وكالات:

توج فيلم “قصص العابرين” للمخرج العراقي قتيبة الجنابي بجائزة أفضل فيلم روائي تجريبي خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية.

الفيلم جرى تصويره على مدى 30 عاما ويسرد حكايات المهاجرين الذين اضطروا لترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي وحلوا ضيوفا على بلاد غريبة.

وقال الجنابي لرويترز “سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة”.

وتقدم الجوائز التي أقيم حفلها في قاعة سينما جامعة ريجنت، في فروع الأفلام الروائية، والقصيرة، والوثائقية، والرسوم المتحركة.

وقال الجنابي “في الفيلم، كنت مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة بحدود 30 عاما”.

وأضاف:الفيلم، الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي ‘الرحيل إلى بغداد” فيما سيكون الجزء المقبل “رجل الخشب” وهو بطور الإنتاج الآن.

وشارك فيلم “قصص العابرين” خلال 2018 و2019 في عدة مهرجانات عربية ودولية، وسيكون عرضه التالي في 15 يونيو حزيران بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.