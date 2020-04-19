الصين تكشف عن هاتف ترصد كاميراته الأجسام في الظلام!

الصباح الجديد-وكالات:

أزاحت شركة Blackview الصينة الستار عن هاتف زودته بكاميرات حرارية قادرة على العمل ورصد الأجسام المختلفة في الظلام الدامس.

وتبعا للشركة فإن هاتف BV9800 Pro الجديد يتميز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر حراري قادر على رصد الأجسام الحية في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة أو المعدومة.

وتبلغ دقة الكاميرا (48+48+5) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 16 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة عريضة f/2.0، وفيها مستشعر بصري خاص من نوع OmniVision OV16885.

ويعمل الجهاز بمعالج ثماني النوى من نوع Cоrtex-A73 بتردد 2.1 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي يبلغ ستة غيغابايت من نوع LPDDR4X، أما ذاكرة التخزين الداخلية فيه فبسعة 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وزود الهاتف بهيكل متين مقاوم للصدمات والماء والغبار، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية كبيرة بسعة 6580 ميلي أمبير تكفيه ليعمل خمسة أيام متواصلة.

كما زود بمنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة A-GPS وGPS وBeiDou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال.