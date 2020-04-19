“نتفليكس” تعرض أفلاما تعليمية مجانا على “يوتيوب”

الصباح الجديد-وكالات:

قالت شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت إنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا على قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها ما ألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل، ودفع المدارس والجامعات لاختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وقرار عرض محتوى مجاني على “يوتيوب” استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشركة “نتفليكس” التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

ومع زيادة نسب استعمال الانترنت في ظل كورونا، تواجه “نتفليكس” منافسة كبيرة من أبل “تي.في بلس”، و”ديزني بلس”.