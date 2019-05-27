الحلبوسي والغضبان يبحثان ملف تطوير النفط وانتاج الغاز الطبيعي

بغداد – الصباح الجديد :

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد ثامر الغضبان.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” ان “الحلبوسي والغضبان بحثا خلال اللقاء ضرورة تطوير القطاع النفطي والنهوض به وزيادة قدرات العراق الإنتاجية للغاز الطبيعي”.

وأكد الطرفان بحسب البيان، على ملف الغاز الطبيعي “لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة للدولة، تشغيل الأيدي العاملة من الكوادر العراقية في القطاعات النفطية وتدريبها ، وزيادة منافذ التصدير النفطي للعراق”.