الدفاع المدني تنقذ 69362 من حقول الحنطة والشعير من نحو 71 الف استهدفتها الحرائق في 24 ساعة فقط





مصرع 15 فلاحا من بدء اندلاعها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوردت مديرية الدفاع المدني العامة امس الأحد، أرقاما خطيرة في مسلسل حرائق الحنطة والشعير، اذ أعلنت ان المستهدف من الأراضي المزروعة بهذين المحصولين بلغت خلال 24 ساعة فقط 70 الف و951 دونما في ست محافظات فقط، وفيما اكدت انها تمكنت من انقاذ 69 الفا و362 منها، اعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية امس الاحد أيضا، مصرع 15 فلاحا في الحرائق التي اندلعت مؤخرا بمحاصيلهم، مبينة ان هذه الحرائق جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي.

وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “هناك مجازر تحصل في حقول الحنطة والشعير بمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين”، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى “التدخل شخصيا لايقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين”.

واضاف ان “هذه الحرائق المفتعلة ادت الى استشهاد ست فلاحين في كركوك قضاء الحويجة ناحية العباسي حاولوا اطفاء الحرائق من الحقول واربعة فلاحين من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين واربعة فلاحين من قضاء تلعفر وفلاح اخر في الشورة من محافظة نينوى”.

واكد التميمي ان “هذه الحرائق جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي”، داعيا “الحكومة الى الوقوف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه”.

وكانت تلقت الصباح الجديد بيانا من مديرية الدفاع المدني امس الاحد، يكشف حصيلة المساحات التي احترقت خلال الساعات الـ24 التي سبقت البيان، مبينا ان هذه المساحات بلغت 1589 دونما، وان ما تم إنقاذه منها بلغ (٦٩٣٦٢) دونما .

وقالت المديرية في البيان ان “مساحات الحنطة والشعير التي تم انقاذها من الاحتراق خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (٦٩٣٦٢) دونما في محافظات مختلفة من العراق”.

وأورد البيان حصيلة المساحات الزراعية التي احترقت خلال الساعات الـ24 تلك في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وبابل، لتكون الحصيلة احتراق 40 دونما في الانبار من اصل 271 دونم، واحتراق 580 دونما في صلاح الدين من اصل 5525 دونم، إضافة الى احتراق 890 دونما في نينوى من اصل 64990 دونم، فيما احترقت 79 دونما في محافظات كركوك وديالى وبابل من اصل 125 دونم .