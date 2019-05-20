النائب كاظم فنجان: طبول الحرب تهدد موانئ الخليج وفي مقدمتها العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان امس الاثنين، ان طبول الحرب في الخليج العربي تهدد الموانئ وفي مقدمتها العراقية، فيما دعا وزارتي التجارة والتخطيط وهيئة المنافذ الحدودية الى اتخاذ إجراءات احتياطية لضمان تدفق البضائع.

وقال فنجان في مؤتمر صحافي عقده امس الاثنين في مجلس النواب وتابعته الصباح الجديد: “هذه الايام تتعالى طبول الحرب في الخليج العربي وترتفع وتيرتها في السواحل، فقد احتشدت الاساطيل، وانتشرت السفن الحربية حتى وصلت باب المندب ومضيق هرمز”، مبينا ان “الحرب ان وقعت لن تخلف وراءها سوى الرماد وتهدد امن الموانئ وفي مقدمتها الموانئ العراقية”.

ودعا “وزارة التجارة والتخطيط الى ضرورة الاسراع للبحث عن البدائل المتاحة”، مناشدا “هيئة المنافذ الحدودية باتخاذ الاجراءات الاحتياطية لضمان تدفق البضائع المستوردة والمصدرة”.



وشدد فنجان على ضرورة “ابداء التسهيلات واختزال الاجراءات الروتينية في التعامل الاقتصادي الخارجي”، مشيرا الى ان “دول المنطقة تدبرت امورها منذ الان واتخذت اجراءات استباقية تحسبا لاي طارئ وحددت مساراتها البديلة”.

وطالب فنجان بـ”ايجاد بدائل لنقل بضائعنا بالتنسيق مع دول الجوار”، لافتا الى ان “على الجهات المعنية دراسة الاحتمالات التي تحملها الضروف الطارئة”.

يذكر ان النائب كاظم فنجان تولى وزارة النقل في الحكومة السابقة ويعد خبيرا في الموانيء والشؤون البحرية.



