لجنة الأقاليم النيابية: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل.

وقــال عضو لجنة الاقـالـيـم فـي مجلس الـنـواب شـيـروان الـدوبـردانـي في تصريح صحفي “هنالك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني الى نيسان من العام المقبل”. وأضاف الدوبرداني، أن “ممثل الحكومة 2019 فـي مـجـلـس النواب طورهان المفتي، طـلب الـتـريـث بـالـقراءة الـثـانيـة لـتـعـديـل قـانـون انتخابات مجالس المحافظات”، مبيناً “وجـود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين”، عاداً ذلك “رؤيــة صحيحة لتكون مفوضية الانتخابات قـــادرة عـلـى الـتـهـيـؤ لإجـــراء انـتـخـابـات نزيهة وحقيقية”.



مــن جـانـبـه، أكــد عـضـو الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في مجلس الـنـواب صـائـب خــدر، أنـه “مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات حتمياً”.

وعلل خـدر ذلـك التأجيل “لوجود اعتبارات بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية، التي كانت طرحت رؤيـة بضرورة إجراء التعديلات على قـانـون لانـتـخـابـات فـي مـدة لا لا ينبغي ان تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان، وبـخـلاف ذلـك فإن الانتخابات تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة”.

وتابع: “اننا الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، مما يجعل مهمة إجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبة مـن الناحية الفنية، مما يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات”.



