  • الثلاثاء , 21 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • رئيس الجمهورية يعتزم القيام بجولة عربية لبحث التصعيد الأميركي الإيران

رئيس الجمهورية يعتزم القيام بجولة عربية لبحث التصعيد الأميركي الإيران

آخر الأخبار
0 تعليق
281 views

بغداد – الصباح الجديد :

كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح القيام بجولة عربية واقليمية خلال اليومين المقبلين لبحث التصعيد الأميركي الإيراني، مشيرا إلى أن الكتل السياسية فوضت الرئيس صالح بذلك.

وقال الزيادي إن”الكتل السياسية فوضت رئيس الجمهورية برهم صالح بإجراء زيارة لدول الجوار لإبعاد خطر الحرب في ظل التصعيد الأميركي الإيراني”، مبينا أن “صالح سيجري زيارة رسمية لدول الجوار والخليج خلال اليومين المقبلين”.

وأضاف أن “زيارات رئيس الجمهورية ستشمل دول الخليج ودول عربية اخرى لاجراء وساطة لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة بعد تفويض الكتل السياسية لرئيس الجمهورية”

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة