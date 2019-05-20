البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع (SIFP)

بغداد – الصباح الجديد :

أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، برنامج التمويل الاسلامي المجمّع بهدف خلق شراكة منظمة للتمويل والاستثمار بين المصارف من مختلف القطاعات.

وذكر البنك في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “برنامج التمويل الإسلامي المجمَّع (SIFP) يهدف إلى خلق شراكة منتظمة، في عملية التمويل والاستثمار، بين المصارف التقليدية والإسلامية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى”.

واشترط بأن “يجري هذا الاستثمار تحت مظلة معيار (24) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)”.

يشار إلى أن البرنامج يدفع المصارف التقليدية والإسلامية إلى الاشتراك في تمويل مشاريع ذات أهمية وطنية وفق العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كعقود المشاركة المنتهية بالتمليك وعقود الاستصناع والاستصناع الموازي وعقود الاجارة المنتهية بالتمليك.