حليب العنكبوت بديلا لحليب الأبقار

الصباح الجديد – وكالات:

اكتشف علماء صينيون أخيرا، وجود نوع نادر من العناكب، قادرة على إرضاع صغارها بما يشبه الحليب.

وتنتمي هذه العناكب لسلالة تدعى “عناكب القفز”، وتدعى “توكسياس ماغناس”، والتي تتواجد عادة في تايوان، وتعيش في أعشاش، ويحاكي مظهرها مظهر النمل بحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية

وأكدت الدراسة الصادرة من العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم في يونن، أن صغار هذه العناكب، تعتمد كليا على حليب أمهاتهن المغذي، والذي يتفوق على حليب الأبقار أربعة أضعاف من حيث فائدته الغذائية

وذكرت الدراسة أن أمهات “عناكب القفز” ترضع صغارهن لمدة 40 يوما تقريبا، أي بعد وقت طويل من تمكنها من تناول قوتها بمفردها، وتقريبا حتى بلوغها مرحلة النضج.

تجدر الإشارة إلى أن الممارسة الشبيهة بالرضاعة في أماكن أخرى من المملكة الحيوانية، تنتشر بين الحمام وطيور الفلامنغو، إذ تفرز ما يسمى بـ “حليب المحاصيل” من غدة في عنقها، أما بالنسبة لإرضاع العناكب لصغارها فيعد أمرا ليس معتادا.