وزير التجارة يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكميات المتوقعة لتسويق الحنطة للموسم الحالي

العمل على احتواء جميع الكميات المسوقة وتسليم الفلاحين مستحقاتهم

بغداد _ الصباح الجديد:

أعلن وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، أن العام الحالي سيكون عاما لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة اذا نجحت التوقعات بالكميات التي فد تسوق الى المراكز التسويقية .

وقال الوزير العاني خلال زيارته إلى محافظة المثنى إن «الزيارة الى محافظة المثنى تأتي في اطار متابعة حملة التسويق بشكل ميداني ومعالجة الاشكاليات التي قد تحصل من خلال التنسيق مع الحكومة المحلية والمحافظ» ، مبينا «لقد وجدنا الامور تسير بشكل طبيعي وهذا ناتج عن متابعة وجهود كبيرة تبذل من الجميع».

وأشار الوزير الى أن «محافظة المثنى اول المحافظات التي بدأت التسويق وصرف مستحقات الفلاحين بعد يوم واحد من تسلم الكميات، وهذا يؤكد سلامة الاجراءات المتخذة من قبل كل الجهات الساندة لحملة تسويق الحبوب».

وأضاف الوزير «نتوقع نجاح الموسم التسويقي وزيادة كبيرة في كميات الحبوب المسوقة من الفلاحين والمزارعين، بعد ان تم معالجة المشكلات التي حصلت في السنوات السابقة» ، موضحا ان «متابعة رئيس الوزراء وحرصه على توفير كل السبل التي تدعم الفلاحين وتوفر الاجواء المناسبة، لانجاح الحملة التسويقية التي بدأت في المحافظات الجنوبية».

وتابع الوزير أن «الكميات المتوقعه تبشر بخير وفير للمحصول وهناك توجيه من رئيس الوزراء لاحتواء كل الكميات المسوقة ، من ضمنها الكميات خارج الخطة وتسليم مستحقات الفلاحين خلال اسبوع من تاريخ التسليم ونجاح الفحوصات» ، لافتا إلى «اهمية التدقيق في النوعيات وبيان سلامتها المختبرية ، من خلال اجراءات الفحص المختبري»، مشددا على «اهمية توفير الاجواء المناسبة لحماية المحصول من الظروف الجوية التي قد تتسبب في تلف الحبوب المتسلمة».

من جهته، أكد محافظ المثنى «تواصل الفلاحين في تسويق الحبوب ووجود انسيابية عالية في آليات التسلم والخزن» ، لافتا إلى نجاح الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة ومتابعة الوزير لما يحصل في المحافظات بشكل تفصيلي الامر الذي قد يسهم في نجاح الموسم التسويقي ويحقق نتائج جيدة سواء في الكميات والنوعيات المسوقة كذلك التعامل بشفافية عالية مع الفلاحين».

وكانت وزارة التجارة قد اصدرت بيانا اوضحت فيه أن «المحافظ قدم عددا من الملاحظات التي تخص اليات العمل واجراءات المحافظة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، وأن «الوزير اطلع على آليات الفحص المختبري في مختبرات فرع المثنى لتجارة الحبوب، واستمع الى ايجاز عن طريقة فحص الحبوب والدقة في تحديد النوعيات وبما يسهم في رفد البطاقة التموينية بالحنطة الجيدة .

على صعيد متصل أكد الوزير ان الوزارة تعمل على احتواء جميع كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين، وسيتم تسليم المستحقات المالية للفلاحين خلال اسبوع ، فيما اعلنت الوزارة ان الوزير اجرى زيارة إلى محافظة ذي قار للإشراف والاطلاع ميدانيا على حملة تسويق الحنطة في مواقع التسلم بالمحافظة». واوضحت الوزارة في بيانها ان الوزير التقى خلال الزيارة، محافظ ذي قار يحيى الناصري واعضاء مجلس النواب ممثلي المحافظة، وبحث معهم واقع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين» ، مبينة ان المحافظ واعضاء مجلس النواب طرحوا ملاحظات بشأن حملة التسويق والمعوقات التي تعترض مهمة الفلاحين»، مضيفة أن «الوزير وجه بمعالجة جميع المعوقات التي تعترض سبل انجاح الحملة».

وأشارت الوزارة، إلى انه تم كذلك البحث مع الدوائر التجارية والزراعية سبل انجاح خطة التسويق ومعالجة الاشكالات التي تعترض تسهيل مهمة الفلاحين والمزارعين».

من جانبه، قال الوزير العاني، إن «رئيس الوزراء وعدنا بحل مشكلة الكميات خارج الخطة وايجاد السبل لتسلمها ومنح المسوقين استحقاقاتهم»، مؤكدا «تهيئة الأموال لدعم الفلاحين ومنحهم استحقاقاتهم المالية بعد تسلم الكميات المسوقة وخلال سبعة ايام».

وشدد سيادته، على الحاجة إلى «التنسيق المستمر بين دوائر الزراعة والتجارة لتنفيذ الخطة الزراعية واستيعاب الحبوب خارج الخطة»، لافتا إلى «إعداد مراكز تسويق وتسلم قادرة على استيعاب كل الكميات المسوقة من الفلاحين، ونطمئن جميع الفلاحين باحتواء جميع الكميات المسوقة من الحبوب».