« يوتيوب « يعلم اللغة الإنجليزية

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لو أنّ هُناك لغة واحدة يمكن لك ان تتعلمها بالكامل عن طريق الإنترنت بنحو مجاني فبالتأكيد هذه اللغة هي الإنجليزية؛ إذ تحتوي شبكة الإنترنت على مئات القنوات والمواقع المخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية في جميع المستويات والتي تقود في النهاية لإتقان اللغة الإنجليزية والتحدث بها مثل المتحدثين أصلا باللغة، إلا أن القارئ يقع دائمًا في حيرة اختيار بداية الطريق لتعلم اللغة، لذا جمعنا لكم أفضل القنوات لتعلم اللغة الإنجليزية بلهجة أميركية يمكن لك البدء في أي قناة منها وبخطة زمنية مناسبة سينقلك محتواها إلى مستوى آخر في الإنجليزية.

دروس أونلاين

إحدى أبرز قنوات تعلُّم اللغة الإنجليزية على اليوتيوب باللغة العربية والخيار الأول لأي مبتدأ في تعلُّم اللغة.

في هذه القناة يقدم أحمد أبو زيد فيديوهات مرتّبة في قواعد اللغة الإنجليزية بنحو مبسط والنطق الصحيح للكلمات بطريقة سلسة لاقت استحسان الملايين من المشاهدين على اليوتيوب.

52 فيديو فيها خُلاصة كل ما قدمته القناة في اللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد مشتركي القناة 1.2 مليون مشترك وتغطي القناة مواضيع أخرى كتعلُّم الجرافيك وطُرق الدراسة الفعّالة وتحسين الذاكرة وغيرها.

راشيل إنجليش

من القنوات الأجنبية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، بعدد مشتركين فاق المليون مشترك وبأسلوب متميز وعملي وبعدد كبير من الفيديوهات تقدم راشيل كل ما يمكن أن تحتاجه لتعلم الإنجليزية بلهجة الأميركيين. فتارة تصور فيديو من الشارع وتارة مع متعلمين جدد درسوا على يديها ومرة ثالثة من داخل المطبخ لتُعلِمك المصطلحات الخاصة بصناعة البيتزا وغير ذلك من الفيديوهات العملية غير النمطية وبأسلوب ممتع.

باختصار إن كنت تعاني من النطق غير السليم للكلمات وتريد تصحيح مخارج الحروف لتشبه كثيرًا الناطقين الأصليين باللغة فهذه القناة هي خيارك الأول.

مدرس اللغة الإنجليزية رقم 1 على مستوى العالم

هكذا يصف خبير اللغويات الأميركي الشهير AJ hoge نفسه على قناته على اليوتيوب، والتي تضم أكثر من نصف مليون مشترك وتحتوي على عشرات الفيديوهات التحفيزية في تعلُّم اللغة الإنجليزية وطرق متنوعة لتذكر الكلمات والتوقف عن الترجمة في الرأس والتحدث بنحو تلقائي بالإنجليزية. كذلك قدم AJ hoge مساقًا شهيرًا في اللغة الإنجليزية يُدعى: Effortless English حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

القناة ستساعدك في تجاوز الكثير من العقبات التي تلاقيها عند تعلُّم اللغة وستعرفك على الطرق الصحيحة للتعلُّم وتركيب الجمل وربط الكلمات بعضها ببعض إلى أن تصبح متحدثًا بالإنجليزية.

موقع English class 101

يعد موقع English Class 101 من أشهر مواقع تعلم اللغات عبر الإنترنت بنحو عام واللغة الإنجليزية تحديدًا بشتى لهجاتها. تصحبُك «إليشيا» في فيديوهات سريعة لتعلُّم النطق الصحيح للكثير من الكلمات باللهجة الأميركية. كذلك تحتوي قناة تشغيل بها على مقاطع مدتها ثلاث دقائق للفيديو الواحد تشرح فيها قواعد اللغة وبعض الكلمات الجديدة، يمكن لك البدء مباشرة في هذه الفيديوهات من هنا.

عمر عبد الرحيم.. مدرس مصري يعلمك بالكوميديا

مع ازدياد المحتوى المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفضيل الناس له عن المحتوي الكتابي برز للعيان فيديو لمدرس اللغة الإنجليزية المصري عمر عبد الرحيم وهو يقوم بتصحيح نُطق بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وأسماء العلامات التجارية الشهيرة بطريقة فُكاهية. صحيح أن القناة لا تحتوي على كورس كامل في الإنجليزية إلا أن هناك الكثير من الفيديوهات التي تُحمل عليها تباعًا بأفكار وطرق جديدة لتعلُّم اللغة. تصفحك لأغلب فيديوهات القناة قصيرة المدة سيمثل بداية مهمة لتصحيح كل رواسب الإنجليزية غير الصحيحة التي مررت بها والبدء في النطق الصحيح للكلمات والجمل الإنجليزية.

مع إيما Engvid

بلا شك يعتبر موقع ENGVID أشهر موقع لتعلُّم الإنجليزية على مستوى العالم والذي تكاد لا تخلو قائمة ترشيحات لراغبي التحدث باللغة منه. يعمل في الموقع الكثير من المعلمين والمعلمات وهذه المرة المعلمة هي «إيما» التي يبلغ عدد مشتركي قناتها 1.3 مليون مشترك.

قدمت «إيما» 130 فيديو، يتصل بعضها ببعض في تعلُّم اللغة بلكنة أميركية، يمكنك أن تعتمد عليها بنحو كامل في إتقان اللغة بجوانبها الأربعة وبطريقة بسيطة لا تشعر فيها بالملل. المواظبة على فيديوهات «إيما» بنحو يومي تضمن لك تحقيق مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية وفي فترة وجيزة.

إذاعة صوت أميركا VOA

أكبر قناة تعليمية على اليوتيوب خاصة بتدريس الإنجليزية بلهجتها الأميركية ففي محتواها أكثر من ألفي مقطع فيديو تعليمي في مواضيع اللغة كافة. تتميز القناة بالخروج عن سياق المعلم والتلميذ والسبورة والتركيز على الفيديوهات السياسية والرياضية والمواقف الطريفة التي يخرج منها المشاهد بكلمات كثيرة يتذكرها بسهولة. إن كنت تشعر بالملل من الأسلوب التقليدي في التدريس وتريد تقوية مهارة الاستماع الخاصة بك فهذه القناة تناسبك للغاية.