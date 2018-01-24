قصة (جنت على نفسها براقش)

(براقش): اسم كلبة كانت لبيت من العرب في إحدى القرى الجبلية في المغرب العربي، وكانت تحرس المنازل لهم من اللصوص وقطاع الطرق، فإذا حضر أناس غرباء إلى القرية فإنها تنبح عليهم وتقوم بمهاجمتهم حتى يفروا من القرية، وكان صاحب (براقش) قد علمها أن تسمع وتطيع أمره، فإذا أشار إليها بأن تسمح لضيوفه بالمرور سمعت وأطاعت، وإن أمرها بمطاردة اللصوص انطلقت لفعل ما تؤمر.

وفي أحد الأيام حضر إلى القرية مجموعة من الأعداء، فبدأت (براقش) بالنباح لتنذر أهل القرية الذين سارعوا بالخروج من القرية والاختباء في إحدى المغارات القريبة، لأن تعداد العدو كان أكثر من تعداد أهل القرية. بحث الأعداء عنهم كثيرا ولكن من دون جدوى ولم يتمكنوا من العثور عليهم فخرج الاعداء من القرية التي فرح أهلها واطمأنوا بأن العدو لن يتمكن منهم.

عندما رأت (براقش) أن الأعداء بدأوا بالخروج بدأت بالنباح، حاول صاحبها أن يسكتها ولكن دون جدوى، عند ذلك عرف الأعداء ان اهل القرية عادوا من المكان الذي كانوا يختبئون فيه فيه ، فقتلوهم جميعا بما فيهم (براقش) ولذلك قالوا هذا المثل: (جنت على نفسها براقش).