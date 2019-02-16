حسين الصدر يوّقع كتابه ( بين عشق الذات وعشق الوطن»

بغداد _ الصباح الجديد:

في حفل ضخم أقامته أمانةُ بغداد في قاعة ( الموتيل ) في حديقة الزوراء ببغداد وبمشاركة ثلةٍ من القامات الأدبية والمعرفية والثقافية أشادت بالكتاب ومؤلفه ، وبحضور نوعي – على المستويين الرسميّ والشعبي – تمتّ مراسم توقيع ( الجزء السادس والأربعين من موسوعة العراق الجديد ) التي كرّسها السيد الصدر للنهوض بالعراق نحو مستقبله الواعد …

هذا وقد قدّم الاستاذ غالب الزاملي – عضو مجلس محافظة بغداد لسماحة السيد الصدر درع المجلس ، وتلقاه منه ببالغ الشكر والتقدير .