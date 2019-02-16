  • السبت , 16 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • حسين الصدر يوّقع كتابه ( بين عشق الذات وعشق الوطن»

حسين الصدر يوّقع كتابه ( بين عشق الذات وعشق الوطن»

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد:
في حفل ضخم أقامته أمانةُ بغداد في قاعة ( الموتيل ) في حديقة الزوراء ببغداد وبمشاركة ثلةٍ من القامات الأدبية والمعرفية والثقافية أشادت بالكتاب ومؤلفه ، وبحضور نوعي – على المستويين الرسميّ والشعبي – تمتّ مراسم توقيع ( الجزء السادس والأربعين من موسوعة العراق الجديد ) التي كرّسها السيد الصدر للنهوض بالعراق نحو مستقبله الواعد …
هذا وقد قدّم الاستاذ غالب الزاملي – عضو مجلس محافظة بغداد لسماحة السيد الصدر درع المجلس ، وتلقاه منه ببالغ الشكر والتقدير .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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