بغداد _ الصباح الجديد:
في حفل ضخم أقامته أمانةُ بغداد في قاعة ( الموتيل ) في حديقة الزوراء ببغداد وبمشاركة ثلةٍ من القامات الأدبية والمعرفية والثقافية أشادت بالكتاب ومؤلفه ، وبحضور نوعي – على المستويين الرسميّ والشعبي – تمتّ مراسم توقيع ( الجزء السادس والأربعين من موسوعة العراق الجديد ) التي كرّسها السيد الصدر للنهوض بالعراق نحو مستقبله الواعد …
هذا وقد قدّم الاستاذ غالب الزاملي – عضو مجلس محافظة بغداد لسماحة السيد الصدر درع المجلس ، وتلقاه منه ببالغ الشكر والتقدير .
حسين الصدر يوّقع كتابه ( بين عشق الذات وعشق الوطن»
بغداد _ الصباح الجديد: