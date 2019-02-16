ندوات عن التلوث البيئي وعدوى المستشفيات ورعاية الحوامل ومكافحة المخدرات

«الصباح الجديد» تتابع أنشطة دائرة صحة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

نظمت شعبة التدريب والتطوير / وحدة التعليم الطبي المستمر في مستشفى البصرة التعليمي ( مستشفى البصرة سابقا ) ندوة حول ( التلوث البيئي وعدوى المستشفيات ) .

والقى البكتريولوجي الاختصاص جاسم محمد محاضرة في الندوة تضمنت شرحاً مفصلاً عن انواع الملوثات ، وعرّف التلوث بأنه ادخال الملوثات الى البيئة الطبيعية والحاق الضرر بها ، مشيرا الى ان هناك عدة انواع من التلوث : ( الطبيعي ) ويشمل الظروف الطبيعية والمناخية والتي تشمل العواصف والزلازل والامطار والفيضانات اما ( التلوث غير الطبيعي ) فمنه التلوث البيئي والغذائي والمائي والاشعاعي والتلوث المعدني .

واوضح المحاضر ان موضوع عدوى المستشفيات هو انتقال الميكروبات الى الشخص السليم اي انه مرض اضافي ينتج عن انتقال الميكروبات مباشرة الى المريض ، وقال ايضا هناك عدة عوامل تساعد على انتشار العدوى عن طريق الجراحة او خلال استعمال القسطرة او وحدات الصيانة واﻻيدي الملوثة والفرط باستعمال المضادات الحيوية ادت الى ظهور سلالات من الميكروبات المقاومة للمضادات ويمكن اعتبار المرضى وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية واﻻثاث واﻻدوات الطبية المستعملة في العلاج والتمريض مصدرا ﻻنتقال العدوى اذا لم تتم المحافظة على شروط النظافة والتطهير والتعقيم . واشار المحاضر ايضاً الى تلوث المختبرات ويشمل الاحياء مثل التهاب الكبد الفايروسي والجهاز التنفسي والهضمي ، وبين ان احتياطات منع العدوى والوقاية منه هي غسل اليدين جيدا وكذلك غسل معدات الوقاية الشخصية (الكفوف- اغطية الرأس – اغطية القدم – الكمامات – اﻻقنعة) والنظافة البيئية من خلال التطهير وتعقيم اﻻسطح بصورة مستمرة ومعالجة اﻻدوات الطبية من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم ، واكد ان الهدف من هذه المحاضرات هو زيادة الوعي والتثقيف الصحي وخلق بيئة صحية خالية من التلوث في المستشفيات و المؤسسات الصحية .

عوامل الخطورة

التي تؤثر على الحمل

وعقد قطاع القرنة للرعاية الصحية الاولية / وحدة رعاية الأم الحامل في القطاع ندوة علمية للملاكات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة. وذكرت وحدة الاعلام التابعة لقطاع القرنة انه خلال الندوة التي حضرها عدد من الاطباء والملاكات الصحية والتمريضية تم شرح سياقات العمل وعوامل الخطورة للحامل وتوضيح بروتوكول الأحالات الى المستشفى وشرح كيفية ملء الحقول الموجودة في بطاقة الحامل وتفاصيل السجل اليومي والدائمي للحامل والتأكيد على التأشير باللون الأحمر في بطاقة الحوامل المعرضات للخطورة وكذلك تم شرح تفاصيل الاستمارة الأحصائية الجديدة .

دائرة صحة البصرة تعقد اجتماعها الدوري لمكافحة المخدرات

وعقدت دائرة صحة البصرة اجتماعها الدوري لمكافحة المخدرات بحضور مدير عام دائرة صحة البصرة الصيدلاني الاختصاص الدكتور نمير محمد وداد وعدد من اطباء الصحة النفسية ودوائر الدولة والقضاة وقيادة شرطة البصرة . وتحدث مدير عام دائرة صحة البصرة خلال اللقاء عن استعدادات الدائرة لافتتاح مركز الادمان في مستشفى الفيحاء العام مع نهاية شهر شباط والمباشرة بالمرحلة الثانية من المشروع القائم على تأسيس ملاعب وحديقة وغرفة للحمايات الامنية للمبنى .

وفي السياق ذاته شرح مسؤول ردهة الصحة النفسية في مستشفى البصرة التعليمي الدكتور عقيل الصباغ دور دائرة صحة البصرة في مكافحة المخدرات حيث بين دور الدورات التثقيفية المقامة في المدارس والجامعات وبين الاهالي بشرح مخاطر المخدرات على المجتمع ، كما اوضح مراحل العلاج الذي توفرها دائرة صحة البصرة لمرضى الادمان . من جانبها اضافت مسؤولة مركز سارة لعلاج الامراض النفسية الدكتور نزهت انه تم ايضا التنسيق مع التعليم العالي لإجراء البحوث والدراسات التي تخص موضوع الادمان للتعرف عن حجم المشكلة بالمحافظة ، فضلا عن التنسيق مع مديرية التربيه لتعزيز الصحة النفسية المدرسية لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعداديات والتنسيق مع مديرية الرياضة والشباب في عقد الندوات ومحاضرات التوعية في الوقاية من مخاطر المخدرات.