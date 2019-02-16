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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • وزير الزراعة يبحث مع قطر الاستثمار في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني

وزير الزراعة يبحث مع قطر الاستثمار في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني

شؤون عراقية
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استعرض تعزيز التبادل العلمي والاقتصادي مع أرمينيا

بغداد _ الصباح الجديد:

بحث وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني مع القائم بالأعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة ، أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين الشقيقين وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في المجال النباتي والحيواني .
كما جرى بحث التعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتعزيز العلاقات العلمية والبحثية التي تربط البلدين الشقيقين لشتى مجالات القطاع الزراعي من خلال الاستثمار والتعاون التقني ، حيث تم التأكيد على أهمية القطاع الخاص والمستثمرين بتطوير النشاط الزراعي وتفعيل دورهم في خدمة هذا القطاع وإقامة المشاريع الزراعية وخصوصاً في المجال النباتي الحيواني ، مشيدا بتوسيع العلاقات المتبادلة في المجال المصرفي والاستثماري وأن أرضنا ارض خصبة للاستثمار .
من جانبه عبر القائم بالاعمال عن سروره باللقاء ، وتأكيده على توسيع العلاقات وتبادل الخبرات وتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار وزيادة التعاون الزراعي المشترك بين البلدين .
كما بحث الوزير مع سفير جمهورية ارمينيا في بغداد هراجيا بولاديان التعاون الزراعي بين البلدين.
وأكد الحسني على تعزيز التعاون الزراعي والعلاقات العلمية والاقتصادية بشقيه النباتي والحيواني التي تربط البلدين الصديقين لشتى مجالات القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبرات والتعاون التقني ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، بما يخدم العملية الزراعية وتنمية القدرات والمهارات للعاملين في هذا القطاع الحيوي وزيادة تبادل المعلومات في مجال البذور ذات الأصناف عالية الإنتاج ، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية في مجال الدراسـات العليا لشتى المجالات الزراعية ، مؤكداً رغبة الحكومة العراقيـة ومن خلال وزارة الزراعة بتوقيـع الاتفاقيـة المزمع توقيعها بيـن الجانبـين .
من جانبـه عبر السفـير عن سـروره بالـلقاء وتأكيده على توسيـع العلاقات العلمية والاقتصـاديـة واستعداد حكومة ارمينا بتفعـيـل اتفاقية التعاون الزراعـي المشتــرك بين البلدين

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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