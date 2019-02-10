العراق يبحث تطوير القطاع الخاص مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة اكملت تدريب 4021 متدربا عراقيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت دائرة التعاون الدولي التابعة لوزارة التخطيط اجتماعا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) بشأن مشروع تطوير القطاع الخاص وتشجيع العمل في العراق بحضور ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية .

وقال مدير دائرة التعاون الدولي العام الدكتور دهام العزاوي لقد تم عقد اجتماع مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (giz) لمناقشة مشروعهم لدعم القطاع الخاص في العراق وقد قدمنا مقترحا على المنظمة الألمانية أن تعقد اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر لتوضح مراحل التقدم التي تحصل في هذا المشروع ، مبينا إن الوكالة الألمانية برئاسة الدكتور مارسيل فينهوفن الذي قدم شرحا وافيا عن مراحل تطور مشروعهم في محافظات (بغداد ، البصرة واربيل) .

وشدد العزاوي بالقول نتيجة النجاح الذي حققوه في تدريب اكثر من 4021 عراقيا وافقت الحكومة الالمانية المتمثلة بوزارة التخطيط الالمانية على توسيع برامج التدريب لهم مع شركات القطاع الخاص العراقية ومع الجامعات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المتمثلة بمراكز التدريب المهني ونقل هذه التجربة الى محافظة الديوانية .

وأوضح إن وزارة التخطيط اقترحت ان يضم المشروع محافظتي ديالى والانبار وايضا ان يتم شمول محافظة نينوى لأنها من المحافظات المتضررة والتي فيها نسبة عاطلين عن العمل ونازحين ايضا ، مؤكدا ان الاقتراح تضمن ايضا ان يتم ختم هذا المشروع بمشاريع صغيرة من خلال اختيار بعض المتدربين الناجحين والكفوئين ودعمهم ماديا لإقامة مشاريع صغيرة تخدم سوق العمل وتخدم ايضا مسألة تخفيف الفقر وسحب البطالة وتنمية المناطق الفقيرة وربما حتى تنمية المناطق المحلية في المحافظات.

من جانبه قال مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولي(giz) في العراق الدكتور مارسيل فينهوفن ان المشروع يقوم بإتباع نهج من مكونين في مكونه الاول يتم بدعم جهود التحول الاقتصادي لمكتب رئيس الوزراء للسماح بإطار تنظيمي وتشريعي ايجابي للقطاع الخاص ، إذ أن الأنشطة قد بنت القدرات لأفراد صانعي القرار واللجان ذات الصلة لاتخاذ قرارات السياسة قائمة على الوقائع وقابلة للتنفيذ بشأن التجارة والاستثمار الأجنبي ومكافحة الفساد وبيئة البدء بالأعمال التجارية، اما المكون الثاني فيستهدف الرؤى الاقتصادية والاجتماعية للشباب ، سيما النساء بما في ذلك العائدين من اجل تحسين وجهات نظرهم في العراق ، مضيفا انه دعما لوحدة الاصلاح الاقتصادي يوفر المشروع بيانات وتحليلات للمؤسسات ذات الصلة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وبالتعاون مع الجامعات والكيانات الاخرى ذات الصلة علاوة على ذلك ينبغي انشاء شبكة جامعية مستدامة لتوفير التحليل الاقتصادي يتم استخدام الحوارات بين القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز قدرات القطاع العام لتحديد اختناقات العمل.

الى ذلك قال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(giz) والمسؤول عن تنفيذ المكون الثاني من المشروع المتعلق بتشجيع وتطوير وخلق فرص عمل في العراق الدكتور جعفر أصلان إن الاجتماع كان بغرض التعريف عن مشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في العراق ليتم تنفيذه بالتعاون بين الوكالة الالمانية والحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط وكذلك اطلاع شركائنا السياسيين والتنفيذيين إلى اهداف هذا المشروع والانجازات التي تم تحقيقها إلى نهاية عام 2018 بمجالات شتى ، وإن الاجتماع ناقش أيضا آلية التعاون والمنهجية التي يتبعها المشروع بعام 2019 للمرحلة المقبلة بالتعاون مع كل من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية و التعليم العالي والبحث العلمي .

من جهته قال معاون المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر محمد العشاري ان الاجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(giz) التي قدمت لنا الكثير من البرامج المفيدة في موضوع تأهيل وتوظيف الخريجين وتطوير مهاراتهم وكذلك الطلبة ؛ جاء لمراجعة بعض هذه البرامج وما تم الوصول اليه من اهداف في هذا الجانب ، مؤكدا انه تم الاتفاق ايضا على بعض الأساسيات الخاصة بالعمل خلال هذه السنة إذ سيتم التعاون مع الوكالة الألمانية في سبيل الحصول على الهدف المنشود لأجل تطوير مهارات الطلبة والخريجين .

فيما قال مسؤول شعبة تنمية القطاع الخاص في دائرة السياسات المالية والاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط السيد ناجي حسين علي انه من ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط الرامية الى حشد الجهد الدولي من اجل النهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من التجارب العالمية وفتح قنوات حوار مع المنظمات الدولية تأتي هذه الاجتماعات مكملة لما قامت به الوزارة ، مبينا عن عقد عدة اجتماعات مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي giz) ) كان آخرها هذا الاجتماع الذي قدمت فيه المنظمة عرضا للأعمال التي قامت بها خلال المدة الماضية وكذلك خطة عملها للعام القادم 2019 والذي بينت فيه إعداد المتدربين الذين استفادوا من هذه المنظمة والشركات والمؤسسات الحكومية، وأضاف: إن الوكالة تهدف ايضا الى شمول محافظات أخرى ضمن خطتها بعد ان كانت مقتصرة على ثلاث محافظات هي بغداد والبصرة واربيل، اذ ستساهم في إعداد الشباب لمعرفة كيفية التعامل مع الفرص المتاحة من التوظيف في القطاع الخاص وكذلك إعدادهم لكسر حالة التردد والخوف من صناعة الفرص بإقامة المشاريع والابتكار وأيضا كيفية تعامل الشركات الوطنية لخلق شراكات مع الشركات العالمية ، موضحا إن هذه الاجتماعات ستستمر بشكل فصلي؛ للتحاور في آلية تنفيذ البرنامج المعد من قبل الوكالة الألمانية.