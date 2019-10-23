“الاسمنت العراقية” تحقق ١٢٣% من خطة انتاج ومبيعات معمل الرافدين

“ آور” تجهز الكهرباء بمنتجاتهـا من الأسلاك الكهربائية

بغداد _ الصباح الجديد :

حقق معمل اسمنت الرافدين التابع الى الشركة العامة للاسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن 123% من خطة الانتاج والمبيعات خلال شهر ايلول الماضي.

واوضح مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن معمل اسمنت الرافدين أحد معامل الشركة في المنطقة الشمالية تمكن من تحقيق نسبة (١٢٣%) من خطة الإنتاج والمبيعات لشهر أيلول بإنتاج بلغ (٣٨٣٠) طنا من الاسمنت العادي والاسمنت المقاوم ، مبينا بأن معامل الشركة في نينوى تسير على وفق الخطط التسويقية والإنتاجية الموضوعة وقد تجاوزت تلك الخطط بتحقيقها أعلى من النسبة المتوقعة ، مؤكداً إن هذا التحقق جاء نتيجة جهود كبيرة وخطط مدروسة معدة ضمن سقوف زمنية محددة وبالهمم العالية للعاملين في معمل اسمنت الرافدين والتطبيق الأمثل لتوجيهات الإدارة العليا.

ولفت المدير العام الى ان معمل اسمنت الرافدين ينتج الاسمنت العادي والمقاوم المطابق للمواصفة العراقية رقم 5/1984 ويطرح إنتاجه بسعر (65) ألف دينار للطن المكيس لكلا النوعين.

من جانبها وقعـت شركـة آور العامـة أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقود جديدة مع شركات وزارة الكهرباء لتجهيزها بمنتجاتها .

وأعلن مدير عام الشركة المهندس حيدر سهر الحسيناوي عن توقيع عقدين مع الشركة العامة لنقل الطاقة في منطقة الفرات الأعلى والمنطقة الشمالية بمحافظة الموصل لتجهيزها بالاسلاك الكهربائية بطول اكثر من (2000) كم وبقيمة أكثر من (11) مليار دينار ، مشيراً الى إن العقد الأول أبرم مع الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأعلى بقيمة (3) مليارات و(205) ملايين دينار لتجهيزها بـ ( 600) كم من الأسلاك ( ACSR) قياس (307/70) ، فيما أبرم العقد الثاني مع الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الشمالية بمحافظة الموصل بقيمة ( 8) مليار و (400) مليون دينار لتجهيزها بأسلاك هوائية قياس 307/70 (ACSR) بطول (1000) كم و (500) كم من الأسلاك الهوائية تربل (AC) قياس ( 551,4) ، لافتاً الى أن مبالغ هذه العقود ستمنح الشركة إيرادات كبيرة لتطوير عملها مستقبلاً .

الى ذلك سوقت الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن منتجاتها من إطارات ديوانية مختلفة الأحجام. وذكر مصدر مخول في الشركة أن مصنع إطارات الديوانية التابع للشركة قــام بتجهيز بلدية مدينة الصدر بعدد (40) اطـارا من اطارات ديوانيــة بالاحجام ( 1200-20) و(1200-24) ، مؤكدا أن اطارات الديوانية من النوع الشبكي وخاضعة في جميع مراحل انتاجها لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبمواصفات شركة بيرلي الايطالية وتصلح للاستعمال في الطرق الوعرة وبشتى الظروف الجوية والمناخية وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ولها طاقة تحملية عالية ومضمونة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البيع ، مؤكدا ان اطارات ديوانية تتفوق على الاطارات الصينية والاطارات الهندية والاطارات الايرانية وتتنافس مع الاطار التركي والكوري. وأبدى المصدر استعداد الشركة للتجهيز الفوري للمواطنين ودوائر الدولة على حد سواء ومن منافذ البيع في الديوانية والنجف الاشرف وباسعار تنافسية.