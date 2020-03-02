نجوم ندموا على رسم الوشوم على أجسامهم

الصباح الجديد – وكالات:

اعتاد الكثير من مشاهير هوليوود رسم وشوم على أجسادهم، سواء كانت مرتبطة بأحد الأشخاص، مثل الأحبة أو الأهل، أو تحمل دلالة محددة، مثل قول مأثور، إلا أنه في بعض الأحيان قد يندم بعضهم على حصوله على وشم معين، وربما يقرر التخلص منه نهائياً.

المطرب جاستين بيبر رسم على جسده وشما يحمل صورة حبيبته السابقة المطربة سيلينا جوميز، وعندما انفصلا نهائياً، حاول تغطيته باي طريقة، وهو ما فعلته الممثلة ميلاني جريفث مع وشم لطليقها الممثل أنطونيو بانديراس.

وبينما تملك الممثلة جيسيكا ألبا عدة وشوم تفتخر بها، مثل تلك الخاصة بزوجها وأولادهما، فهناك وشوم أخرى تكرهها للغاية، وبعضها حصلت عليها في فترة مراهقتها، ولا تدري كيف ومن أقنعها برسمها.

وفي شبابه ومع بداية شهرته، حصل الممثل مارك والبرج على العديد من الوشوم إلا أنه أزالها نهائياً بعدما أنجب، مبرراً ذلك بأنه لا يريد أطفاله أن يقلدونه.

كما قامت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان بإزالة وشم مرتبط بطليقها لاعب كرة السلة لامار أودوم بعد انفصالها عنه، لذا لم ترغب في الاحتفاظ بأي شيء يُذكرها به.