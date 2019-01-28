ليث عبد الحمزة .. أمكانات واعدة بين الخشبات الثلاث

بغداد ـ الصباح الجديد:

يملك حارس مرمى فريق نادي الغاضرية بكرة القدم، ليث عبد الحمزة، مؤهلات فنية عالية، قدمها في منافسات دوري الدرجة الاولى في محافظة كربلاء عندما ذاد عن شباك مرمى فريقه بقيادة الكابتن، ميثم داعي الحق، بجدارة حيث لعب 5 مباريات ولم تهتز شباكه سوى كرة واحدة، فقد كان متفاهما مع رفاقه لاعبي الخط الدفاعي في المباريات مما أكسبه الثقة في احباط محاولات المنافسين.

انطلاقة حارس المرمى الشاب، من بوابة نادي كربلاء الرياضي الذي قدم اللاعبين إلى الأندية الكبيرة والمنتخبات الوطنية وعالم الاحتراف الخارجي، ولعب بعد تمثيله العميد مع فريقي العراق والحر، فاكتسب الخبرة المضاعفة في الذود عن الشباك، قبل الانضمام إلى فريق الغاضرية في الدرجة الاولى الذي يقدم معه مستويات فنية جيدة تؤكد امكاناته الفنية المؤهلة لتمثيله فرق الدرجة الممتازة لو سنحت له الفرصة وسلطت عليه عيون الكشافين والباحثين عن الخامات الشبابية.

اشرف على تدريبه العديد من الاسماء المهمة في عالم تدريب حراس المرمى، منهم علاء عوج وكاظم محمد وجاسم محمد، وحاليا يدربه كاظم محمد اختصاص تدريب حراس المرمى بنادي الغاضرية.