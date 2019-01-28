تعاقدات جديدة تعزز الصفوف في رحلة العودة للممتاز

مدرب فريق نادي زاخو.. أحمد كاظم:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب فريق نادي زاخو بكرة القدم، الدولي السابق، احمد كاظم: ان فريقه سيدخل منافسات المرحلة الثانية لدوري اقليم كردستان، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، بثقة كبيرة بفضل تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، وكذلك العمل على تصحيح الاخطاء التي رافقت اداء اللاعبين الشباب في المرحلة الاولى التي وقف فيها الفريق بالمركز العاشر من 14 فريقا.

واضاف: ان ما تحقق للفريق في المرحلة الاولى من دوري الاقليم يعد مقبولاً، باعتماد الفريق على دماء شابة، ويتوقع ان تسجل نجاحاً اكثر في المرحلة الثانية بهدف الاصرار واثبات الحضور الافضل، وتأكيد أهلية الوجوه الجديدة في مباريات دوري الاقليم او في رحلة التأهيل نحو اللعب بدوري الكبار.

واوضح: ان فريقه سيتعاقد مع لاعب إيراني في خط الدفاع ليكون المحترف الثالث بصفوف الفريق، إلى جانب كارلوس البرازيلي وصاموئيل الغاني، وهما لاعبان في خط الهجوم، وهذه التعاقدات تسهم في منح الملاك التدريبي فرصة في تعزيز جانب المنافسة مع بقية اللاعبين المحليين، ليصب ذلك ايجابيا في الفريق بصورة عامة من الجانب الفني.

الشباب والخبرات

وذكر كاظم: ان فترة التعاقدات مع لاعبين جدد، واضافة اسماء اخرى ستتم في المدة المقبلة تحضيراً للمشاركة في منافسات الدوري المؤهل لدوري الكرة الممتاز العراقي، سيما ان الفريق يتطلع بقوة كبيرة إلى العودة لمصاف أندية الاضواء برغم انه يعتمد حاليا على لاعبين شباب يملكون الأهلية التامة في الملعب، لكنهم يحتاجون إلى خبرات اكثر، حيث شهد الفريق هجرة كبيرة للاعبيه بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الاولى، ما اضطر إلى تأهيل اللاعبين الشباب ليشاركوا في مباريات دوري الأقليم.

تأكيد النجاح

واشار المدرب، الحاصل على شهادة B الآسيوية، الى: انه يخوض تجربته الرابعة في حقل التدريب، بعد العمل في نادي الطلبة مساعداً، ثم مساعداً للمدرب عبد الوهاب أبو الهيل في نادي الإخاء أهلي عالية اللبناني، والعودة للعمل مساعدا ثم مدرباً في نادي الديوانية، ويتطلع بثقة إلى تأكيد النجاح في حقل التدريب. مبينا: انه يلقى مساندة من ملاكه التدريبي بالنادي المؤلف من الكابتن نوزاد، ومدرب حراس المرمى نزار.

الأسود وأمم آسيا

وتطرق المدرب إلى مشاركة منتخبنا الوطني بكرة القدم في نهائيات أمم آسيا، فقال: كنت متوقعاً وفقا لمعطيات عدة ان يودع المنتخب، ولا يتمكن من المنافسة، فالمدرب كاتانيتش يشرف على اعداد الفريق فقط بعشرة ايام كل شهر، والبقية ينشغل اللاعبون فيها بالدوري والمنافسات، ما لم يمنحه فرصة من الانسجام مع اللاعبين، كذلك هنالك مسألة الاصابات التي ظهرت في المباراة امام قطر، سيما علي حصني الذي كان غير جاهز، وغيرها من النقاط الواجب الوقوف عندها، وانصح اتحاد الكرة ان يعتمد على اضافة مدربين مساعدين 2 او 3 في الملاك التدريبي ليكونوا قريبين، ويأخذ بمشورتهم المدرب السلوفيني، حيث تابعنا ابتعاد المدرب المساعد احمد خلف، ولم يكن قريبا من المدرب الاجنبي في مسطبة الاحتياط.

إيران الافضل

وبيّن: انه يرشح المنتخب الإيراني للفوز بلقب النسخة الحالية لنهائيات الأمم الآسيوية بفضل استقراره الكبير مع المدرب البرتغالي كيروش، برغم ان المنتخب القطري، المرشح الاخر للعب في النهائي، يلعب مستقرا بقيادة الإسباني سانشيز، لكن خبرات لاعبي إيران اكبر. اما منتخب اليابان فهو يعتمد على تطوير طاقاته الشبابية والتفكير بالمستقبل، سيما التأهل إلى مونديال قطر 2022، والمنتخب الياباني وغيره العديد من المنتخبات اشتركت في النهائيات الاسيوية الحالية بلاعبين شباب في خطوات تؤكد عملهم على المدى البعيد. أما المنتخب الإمارات، صاحب الأرض والجمهور، فهو لم يقدم المستويات الفنية العالية، لكنه يحقق الفوز، ووقف الحظ بجانبه في العديد من المباريات.