العراق يطرح إنشاء طرق سريعة للاستثمار في مؤتمر الكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار أمس السبت، طرح إنشاء طرق سريعة للاستثمار في مؤتمر الكويت الدولي.

وقالت الهيئة في بيان لها حصلت ” الصباح الجديد” على نسخة منه إن “العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيعقد في الثاني عشر من شباط الجاري انشاء طرق سريعة وتأهيل وتطوير الطرق الحالية، اضافة الى انشاء طرق ثانوية اخرى”.

واضافت الهيئة ان “الكلفة التقديرية الاولية لانشاء الطرق السريعة تقدر بـ 3 ملايين دولار لكل كم طول ،في حين تبلغ الكلفة التخمينية الاولية لتاهيل الطرق الحالية نحو ثلث كلفة الانشاء وبواقع مليون دولار لكل كم طول”، مبينة ان “الكلفة التخمينية لاضافة ممرات عدد 2 في كل جانب من الطرق تبلغ مليوني دولار لكل كم طول”.

وتابعت الهيئة ان “اهم الطرق التي تحتاج الى تأهيل وتطوير وانشاء طرق جديدة هي خط المرور السريع بغداد- بصرة بطول 580 كم، اضافة الى تأهيل وتطوير خط المرور السريع بغداد- موصل- ربيعة- فيشخابور بطول 570 كم.

اضافة الى تنفيذ خط سريع بغداد- بعقوبة- الحدود الايرانية )، المنذرية ( بطول 180 كم، فضلا عن تنفيذ خط سريع بغداد- كركوك بطول 250 كم”.

وتعد الطرق الموجودة في العراق هي من الطرق القديمة والتي انشأت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، والتي تحتاج الى تأهيل وتطوير بسبب تأثرها بالعوامل الجوية على مر السنين.