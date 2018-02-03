“المفوضية”: العبادي أطلق التخصيصات المالية للانتخابات

الصباح الجديد- وكالات:

أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقله للانتخابات، رياض البدران، امس السبت، إيعاز رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، بإطلاق التخصيصات المالية لإجراء الانتخابات.

وقال البدران في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، اوعز الى وزارة المالية باطلاق التخصيصات المالية اللازمة من الرصيد النقدي المتوفر في حساب المفوضية لتمويل العملية الانتخابية المقبلة”.

واضاف ان “هذا الرصيد النقدي محسوب على موازنة عام 2018″، لافتا الى ان “المفوضية تعمل على قدم وساق في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في يوم 12/5/2018 وقد وصلت الاستعدادات الى مراحل متقدمة”.

ودعا البدران بحسب البيان “التحالفات والاحزاب الى تقديم قوائم مرشحيها في الموعد الذي حددته المفوضية والذي ينتهي في 10/2/2018”.

يذكر ان المفوضية وضعت جدولا عملياتيا بتوقيتات زمنية استعدادا لاجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٨، الخاص بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من تخصيصاتها لسنة ٢٠١٨، وبما يعادل حصتها لمدة تسعة أشهر محسوبة على أساس ١/١٢ من تخصيصاتها الفعلية لسنة ٢٠١٧.