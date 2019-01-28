القوة الجوية ضيفا على البحري في البصرة

الجولة 14 لدوري الكرة الممتاز تنطلق اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق اليوم الثلاثاء عجلة دوري الكرة الممتاز التي توقفت لنحو 6 أسابيع بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات أمم آسيا، حيث تقام اليوم مباراة تجمع فريقي البحري وضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الزبير.

وتتواصل المنافسات غد الاربعاء باقامة ثلاث مباريات، حيث يشد فريق الديوانية الرحال صوب محافظة البصرة للقاء فريق الميناء على ملعب الفيحاء، وفي ملعب النجف الاولمبي سيكون لقاء الشقيقان نفط الوسط ونفط ميسان، وتقام مباراة الحدود وأمانة بغداد في ملعب التاجي بعد تأجيلها ليوم واحد فقد كانت مقررة اليوم الثلاثاء الا ان الامطار أسهمت في تاجيلها إلى يوم غد.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الخميس باقامة 4 مباريات منها، ففي ملعب الكرخ سيكون لقاء اهل الدار وضيفه فريق الحسين، وسيغادر فريق الشرطة صوب محافظة السماوة للقاء فريقها في ملعبه، ويتقابل فريقا الصناعات الكهربائية وفريق النفط على ملعب التاجي، ويحتضن ملعب النجف الاولمبي لقاء النجف وضيفه اربيل، وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة الموافق الاول من شهر شباط المقبل وذلك باقامة المباراتين المتبقيتين ،ففي اولى المباريات يتقابل فريقا الكهرباء والزوراء على ملعب التاجي، ويلاقي فريق الطلبة ضيفه فريق نفط الجنوب على ملعب الصناعة.

إلى ذلك، شدد الجهاز الفني لنادي البحري، على جاهزية اللاعبين لمواجهة القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، في إطار الدوري الممتاز.وقال مدرب البحري، سعد حافظ، في تصريحات صحفية «الفريق يعيش حالة من الاستقرار الفني والمعنوي».وتابع «عملنا خلال فترة التوقف، على تصحيح مسار الفريق وإعادة ترتيب الأوراق من جديد».

وأوضح أنه يشعر بالتفاؤل في الظهور بشكل مشرف أمام القوة الجوية، منوهًا أنه يتوقع خوض مباراة مثيرة أمام الخصم.وأشار إلى أن فريقه تعاقد مع اللاعب الإيراني صابر عطب الله، وتم إدراجه بالفريق.وسيكون حاضر للمباراة ، مثنيا على الدعم اللامحدود من إدارة النادي التي تجتهد من أجل الارتقاء بمستوى الفريق.

من جانبه، يلعب فريق نادي النفط بكرة القدم مباراته المقبلة في الجولة 14 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بعد إستئناف المسابقة امام فريق الصناعات الكهربائية بغياب 4 من لاعبيه بسبب الإصابات، بحسب مشرف الفريق، مشتاق كاظم، الذي اوضح: ان الإصابات ستبعد بشار سعدون لنهاية الموسم بعد إجراء عملية للرباط الصليبي، وكذلك وليد كريم وبرهان جمعة، وحارس المرمى علي عبد الحسن، الذي ما زال غير جاهز للذود عن الشباك النفطية بسبب العملية التي اجراها في تركيا برغم دخوله مرحلة التأهيل.

واضاف: فريقنا يملك لاعبين جيدين في جميع مراكز اللعب، لدينا البديل الناجح الذي يضاهي اللاعب الاساسي بإمكاناته، والملاك التدريبي بإشراف المدرب حسن احمد يضع التكتيك المناسب لكل مباراة، نحن نحترم جميع الفرق التي نواجهها، وفريق الصناعات الكهربائية يعد من الاندية الفتية التي تملك حضورا ايجابيا باللاعبين والملاك التدريبي والإدارة الشابة، لكن تطلعاتنا مشروعة في كسب نقاط اللقاء، والمضي نحو مواقع متقدمة في اللائحة.

وقال كاظم: المدة السابقة شهدت اجراء 3 مباريات ضمن بطولة كأس العراق، ففي الدور الـ 16 حققنا الفوز على السماوة ذهابا بهدفين نظيفين، وإيابا بأربعة أهداف من دون مقابل، وفي دور ربع النهائي في لقاء الذهاب تعادلنا سلبيا امام القوة الجوية، والمباريات كانت مهمة جداً، لاعبونا اثبتوا حضورهم الفني الايجابي، والملاك التدريبي تعامل مع المباريات بنحو مثالي لتعزيز ثقة اللاعبين والبقاء في مرحلة الجاهزية التامة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

يذكر ان النفط يقف سادس الترتيب برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، ويملك مباراتين مؤجلتين امام الشرطة ونفط الوسط، فحقق الفوز 5 مرات وتعادل مثلها وخسر مباراة واحدة، فيما لمنافسه الصناعات الكهربائية 11 نقطة من 13 مباراة، فاز في اثنتين، وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.