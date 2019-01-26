وزير الموارد: انشغلنا بعد 2003 بخلافات حزبية وطائفية وقومية وأضعنا المشاريع الرئيسة

حصص العراق من إيران وتركيا لن تكون كالسابق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، ان “الحصة المائية التي ستعطيها ايران وتركيا للعراق لن يكون بالشكل المسرف كما في السابق”.

وقال العادلي في تصريحات صحفية امس “لديهم عشرات السدود في تركيا وكذلك في ايران التي قامت بقطع مياه أنهر بنسبة 100% وهو مخالف كل المواثيق والاعراف” مشيرا “نحترم وضع الدولتين وهم يسعون الى مصالح بلدهم وعلينا ايضا ان نعمل لمصلحة العراق”.

وأضاف “بعد 2003 أنشغلنا بقضايا أخرى غير الموارد المائية من خلافات حزبية وطائفية وقومية وأضعنا مشاريع رئيسة كان يجب ان نعمل من أجلها اضافة الى ان قوى في المنطقة كان لها تأثير سلبي على العراق من داعش والقاعدة وغيرها”.

وتابع العادلي “العراق اليوم فيه حكومة قوية وقضينا على الارهاب وداعش، وبدأنا جديا في هذه الحكومة للإلتفات الى مشاريع وتنظر لمصالح البلد بمشاريع واعدة ومكبلون بديون خارجية وقروض”.