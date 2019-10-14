ندوات ودراسات ناقشت عددا من الموضوعات التخصصية المهمة التي تخدم المجتمع

تابعتها الصباح الجديد في عدد من كليات جامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

قال رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ان جامعة البصرة تعد اليوم بجهود اساتذتها صرحا علميا يشار إليه بالبنان حيث لا يخفى على الجميع ان الجامعة تأسست عام 1964 بأربع كليات هي الآداب والعلوم والهندسة فضلا عن كلية الحقوق وبعد مسيرة علمية حافلة بالنجاحات على مر خمسة عقود مضت ، أصبحت اليوم تضم عشرين كلية في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والمراكز البحثية الأخرى وبما يلائم متطلبات سوق العمل .

توفير المناخ الملائم للطلبة للتزود بالعلوم المعرفية

وأشار الدكتور حمادي الى ان الجامعة تسعى الى توفير المناخ الملائم للطلبة للتزود بالعلوم المعرفية التي تسهم في تقديم الخدمات للمجتمع كل حسب اختصاصه واننا اليوم نسعى وبكل جهد الى تطبيق البرنامج الوزاري للجامعة حسب التوقيتات التي وضعت وإدخال الجامعة في التصنيفات العالمية ، مبينا ان جامعتنا تضم 20 كلية في الوقت الحاضر وهي كليات الهندسة ، الزراعة ، التربية للعلوم الصرفة ، الادارة والاقتصاد ، التربية البدنية وعلوم الرياضة ، الفنون الجميلة ، علوم الحاسوب ، العلوم ، علوم البحار ، الطب ، الصيدلة ، طب الاسنان ، التمريض ، الطب البيطري طب الزهراء ، والآداب والتربية للعلوم الانسانية ’ القانون والتربية للبنات وكلية التربية قرنة .

سبل حل الاختناقات المرورية امام مجمع كليات الجامعة

وأكد الدكتور سعد شاهين لأهمية الأنسيابية المرورية داخل الحرم الجامعي ناقشنا مع مديرية مرور البصرة سبل حل الاختناقات المرورية امام مجمع كليات الجامعة في باب الزبير ، واكدنا ان الجامعة تسعى الى حل هذه الازمة مع بدء العام الدراسي الجديد لتسهيل عملية حركة الطلبة من والى الحرم الجامعي ،خصوصا في مجمع كليات باب الزبير الذي يشهد اختناقا مروريا بسبب موقعه الجغرافي.

واختتم رئيس جامعة البصرة حديثه قائلا اننا اذ نثمن تلك الجهود الخيرة التي بذلت ما بوسعها في سبيل اعلاء هذا الصرح العلمي من أساتذة وموظفين وطلبة نتمنى المزيد من العطاء والتقدم خدمة لعراقنا العظيم.

دورة احترافية في تحليل النظم والشبكات

وبعد لقاء موفد الصباح الجديد مع رئيس جامعة البصرة زار عددا من الكليات والمراكز العلمية في الجامعة لتسليط الضوء على أنشطتها ، فقد نظم مركز الحاسبة الالكترونية في الجامعة دورة احترافية في تحليل النظم والشبكات وتصميم المواقع بأدارة متخصصين في علوم الحاسوب.

وتهدف الدورة التي شارك فيها نحو( 15) متدرباً الى تنمية مهارات وقابليات المتخرجين من اقسام الحاسوب المختلفة في الجامعة لتلبية متطلبات وشروط العمل في السوق المحلية. وتضمنت الدورة دروساً نظرية وتطبيقات عملية في احتراف وتحليل النظم وقواعد البيانات والشبكات وتصميم المواقع الالكترونية وبناء خلفية عملية تمكن المتدربين من ادارة وتصميم التطبيقات والانظمة التي تخدم العمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

عزل وتشخيص المسببات الجرثومية المرافقة لأصابات العيون

ونظم قسم علوم الحياة في كلية التربية للعلوم الصرفة محاضرة علمية بعنوان (عزل وتشخيص المسببات الجرثومية المرافقة لأصابات العيون في محافظة البصرة) قدمتها الباحثة زهراء هلال التي اكدت ان العين هي من الأعضاء الحسية في الكائنات الحية توثر بها العديد من العوامل والظروف البيئية المختلفة وبعض أساليب وانماط الحياة اليومية مما قد يتسبب بحدوث أضرار او أصابات للعين وقد تسبب الأحياء المجهرية اصابات للعين مسببة أمراضا عديدة منها التهاب ملتحمة العينConjunctivitis ، إذ تغزو هذه المسببات اي جزء من مقلة العين او المنطقة المحيطة بها وتشمل الأصابة الجزء الامامي للعين (القرنية) والغشاء الرطب وبطانة العين الخارجية والجفون الداخلية (الملتحمة) وبعضها يمتد الى الاجزاء الداخلية من الجفون السفلية والعلوية مسببة إضرارا بالغة على العيون . وتهدف المحاضرة الى عزل وبيان دور بكتريا المايكوبلازما في اصابات العيون وعزل وتشخيص بكتريا الكلاميديا من المرضى الذين يعانون التهابات في العيون.

علاقة كريات الدم البيض بسرطان الدم الحاد للأطفال

وناقشت كلية العلوم بجامعة البصرة دراسة بعنوان (علاقة كريات الدم البيض البشرية من النوع DR بسرطان الدم الليمفاوي الحاد للأطفال في البصرة ) للباحثة ثناء خليل ابراهيم احمد وتهدف الدراسة الى تحديد علاقه كريات الدم البيض البشرية من النوع DR بسرطان الدم الليمفاوي الحاد للأطفال, وأجريت الدراسة في مستشفى البصرة التخصصي للأطفال ومستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة خلال الفترة من تشرين الاول 2017 إلى آذار 2018و تم تسجيل 72 حالة تم تشخيصها حديثًا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في مستشفى الأطفال التخصصي في البصرة، 25 منها تم تشخيصهم شكليا وتوثيقها على انها سرطان دم ليمفاوي حاد (15 ذكور و 10 إناث)، والذين تتراوح أعمارهم بين (1 إلى 12) سنة و 10 عينات كمجموعة سيطرة وناقشت الدراسة ان غالبية الحالات كانت B-ALL كنسبة مئوية (75 ٪) و 25 ٪ من المرضى كانوا من T-ALL. وشملت الدراسة الكثير من المسائل المهمة في هذا الجانب.