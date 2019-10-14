في رياض الشعر.. طهارة الإنسان

صدر حديثاً للناقد المغربي محمد داني كتاب جديد بعنوان “في رياض الشعر، قراءة لشعر الدكتور علي العلوي” عن مطبعة “سجلماسة الزيتون” بمدينة مكناس المغربية. يقع الكتاب في 120 صفحة، ويتناول بالدرس والتحليل تجربة الشاعر المغربي علي العلوي، الذي قال عنه المؤلف إنه “شاعر حداثي من كُتّاب قصيدة التفعيلة، وحتى العمودية؛ صوت شعري متميز استطاع في وقت وجيز أن يصنع له مكاناً بين الأسماء الشعرية المغربية، لما يتميز به شعره من رقة وصور جمالية جعلته شاعر المنطقة الشرقية مع آخرين بامتياز”.

جاء الكتاب موزعا على فصول عديدة تعكس خبرة الباحث محمد داني النقدية، ومدى قدرته وتمكنه من سبر أغوار النصوص الشعرية على المستويين الفني والمعنوي.