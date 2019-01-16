الكمارك تنفي استثناء سلع إيرانية من الرسوم الكمركية

فيما الحكومة صامتة عن ما هو اخطر..

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت الهيئة العامة للكمارك منح بعض السلع الإيرانية استثناءات من الرسوم الكمركية .

واورد بيان رسمي للهيئة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الثلاثاء أنه ” لا توجد أي إعفاءات من الرسوم الكمركية لأي دولة وإنما الكل مشمول بقانون التعريفة الكمركية رقم (22 ) لسنة 2010″.

ودعا البيان وسائل الإعلام الى ” توخي الدقة في نقل المعلومات”.

وكانت عدة وكالات ومواقع إخبارية تناولت خبرا عن وكالة ارنا الإيرانية، قالت فيه رئیسة غرفة التجارة في محافظة أهواز الإيرانية شهلا عموري امس الثلاثاء، إن العراق استثنی سلع إيرانية من الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة “إرنا” الايرانية عن عموري قولها إن “العراق استثنی 25 من السلع المنتجة فی محافظة خوزستان من الرسوم الجمركیة”، مبينة ان “المفاوضات جاریة بین غرفة تجارة أهواز والعراق لاستثناء عدد أكبر من السلع والبضائع الإیرانیة”.

وأضافت أنه تم “تشكيل لجنة لمتابعة تصدیر السلع من خوزستان إلی العراق”.

اكثر من هذا صرحت عموري ضمن الخبر أن “العراق قرر وضع الأراضي بالمجان تحت تصرف المقاولین الایرانیین لتشیید المباني السكنیة وبالمقابل یضمن العراق لهم بیعها”، ولم يصدر أي رد رسمي من الحكومة او اية جهة ذات العلاقة في البلاد بهذا الشأن حتى كتابة هذا الخبر.