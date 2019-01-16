مساءلة محتملة عن خسارة “سومو” ملايين الدولارات من مجلس النواب

بغداد – الصباح الجديد:

تداولت وكالات ومواقع إخبارية، طلبا تقدمت به النائب نجاح المياحي امس الاول الى رئيس مجلس النوابن تتوخى فيه مساءلة وزارة النفط عن اهدار ملايين الدولارات جراء تأخير تحميل الناقلات النفطية الأجنبية، لمعرفة ومحاسبة المتسبب في التقصير.

وجاء في الطلب: “استنادا الى المادة(50 -51) من النطام الداخلي يرجى توجيه سؤال برلماني الي وزير النفط فيما يخص الاموال المترتبة بحق شركة التسويق النفطية سوموعن تاخير تحميل البواخر للنفط الخام العراقي من موانئ البصرة والمفروضة طيلة السنوات السابقة”.

وطالبت المياحي بـ “معرفة الاسباب الحقيقية ومحاسبة الجهات المقصرة في اداء عملها والتي ادت الى فرض تلك الغرامات”، لافتة الى “الدعاوي القضائية والشكاوي المقامة على شركة سومو من قبل المحاكم والهيئات التحكيمية والتي تسببت بخسارة الشركة ملايين الدولارات”.

وأوضحت صورة الكتاب هامشا على الطلب جاء فيه ” يعمم على السادة الأعضاء رجاء ” موقعا من دون اسم.