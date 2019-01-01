  • الثلاثاء , 1 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحكيم يأمل بالعام الجديد حكومة قوية وبرلماناً متراصاً

الحكيم يأمل بالعام الجديد حكومة قوية وبرلماناً متراصاً

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
بارك رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم الشعب العراقي وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد.
وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه” يسعدنا أن نباركَ لشعبنا العراقيّ وباقي شعوب العالم بأحرِّ التهاني والتبريكات حلول العام الميلادي الجديد، ونستثمرَ هذه المناسبة لنبتهل إلى العليِّ القدير أن يكونَ العام الجديد عامَ وئامٍ وتعايشٍ سلمي، عاماً بلا حروب أو دماء”.
وأضاف” نأمل ان يكون عاماً يفقهُ فيه بنو البشر خطورةَ السجالات والمناكفات التي تعرضُ أمنَ واستقرارَ البلدان للخطر، ويحدونا الأمل أن نلمسَ في العراقِ طفرةً نوعيةً في الأداءِ السياسيّ ينتجُ حكومةً قويةً منسجمة بعيدة عن التشرذمِ الفئوي الضيق ، وبرلماناً متراصاً يضطلعُ بدورٍ رقابيٍّ وتشريعيٍّ يحققُ للشعبِ ما يصبو إليه”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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