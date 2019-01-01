الحكيم يأمل بالعام الجديد حكومة قوية وبرلماناً متراصاً

بغداد – الصباح الجديد:

بارك رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم الشعب العراقي وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه” يسعدنا أن نباركَ لشعبنا العراقيّ وباقي شعوب العالم بأحرِّ التهاني والتبريكات حلول العام الميلادي الجديد، ونستثمرَ هذه المناسبة لنبتهل إلى العليِّ القدير أن يكونَ العام الجديد عامَ وئامٍ وتعايشٍ سلمي، عاماً بلا حروب أو دماء”.

وأضاف” نأمل ان يكون عاماً يفقهُ فيه بنو البشر خطورةَ السجالات والمناكفات التي تعرضُ أمنَ واستقرارَ البلدان للخطر، ويحدونا الأمل أن نلمسَ في العراقِ طفرةً نوعيةً في الأداءِ السياسيّ ينتجُ حكومةً قويةً منسجمة بعيدة عن التشرذمِ الفئوي الضيق ، وبرلماناً متراصاً يضطلعُ بدورٍ رقابيٍّ وتشريعيٍّ يحققُ للشعبِ ما يصبو إليه”.