رعد حمودي يحتفظ برئاسة اللجنة الأولمبية العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أسفرت انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية عن فوز رعد حمودي بولاية جديدة، وذلك ظهر اول امس، بأحد فنادق وسط العاصمة بغداد. وأسفرت النتائج عن فوز رعد حمودي برئاسة اللجنة وإياد نجف نائبا أول وحيدر الجميلي نائبا ثانيا وأحمد حنون نائبا ثالث.. وفي نتائج المكتب التنفيذي فاز 7 أعضاء هم: بختيار فريق وعادل عيدان وهردة رؤوف وباسم أحمد وجميل عزيز وحسين العميدي وإبراهيم جبار.

و أقيمت صباح الخميس، الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية، وتعود الحياة إلى طبيعتها في الرياضة العراقية. وأقيمت الانتخابات بعد شد وجذب وشكاوى وإلغاء انتخابات وتشكيل لجنة ثلاثية أعدت للانتخابات الحالية، كل تلك المراحل مرت بها الرياضة العراقية، ومازال الصراع محتدما على المناصب ومن المؤمل أن تحسم المعركة ظهر غدٍ الجمعة.

منذ تشكيل اللجنة الثلاثية المؤلفة من الدكتور أكرم نعيم عطوان والدكتور قاسم الخاقاني وأزاد قادر، بدأ الحراك الخفي والتحالفات لتشكيل كتل انتخابية للظفر بمقاعد المكتب التنفيذي.وشاب عمل اللجنة بعض علامات الاستفهام خصوصا بعد الظرف الصحي المعقد الذي مر به دكتور قاسم الخاقاني والذي أجبره بعدم التواصل مع اللجنة، وانشغل أزاد قادر الذي يقيم في شمال الوطن.

وفي ظل هذه الظروف، باتت العملية تحت إشراف الدكتور أكرم نعيم ولم يسلم من انتقادات الفرقاء المتنافسين على المواقع واتهامه بالميول لجهة محددة على حساب الأخرى.. بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح رشح أكثر من 30 شخصية على قناة الخبراء للدخول إلى الجمعية العمومية وهو عدد كبير.

كما شهد ترشيح ما يقارب ممثلين 23 اتحادا على المناصب المختلفة وهو أيضا رقم كبير، ما ينذر بتنافس طاحن بين المرشحين، رغم أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المؤلفة من 7 قضاة، أكدت أنها ستدقق أوراق جميع المرشحين.

أعلنت اللجنة القضائية بعد دراسة ملفّات جميع المرشحين إبعاد السادة سرمد عبد الإله لانتهاكه مدوّنة الخلق الرياضي، علي جعفر سماكة لشموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رند سعد محمود لانتهاكها قانون مكافحة المنشطات.

كما استبعدت اللجنة، كلا من شعلان عبد الكاظم لثبوت توثيق قيد جنائي، جميل عزيز جعين لعدم استكماله متطلبات الترشيح، سمير صادق الموسوي لوجود قرار عدم معارضة بتسليم رئاسة اتحاد الجودو، عدي طارق الربيعي لعدم وجود اعتراف من الأولمبية الدولية.قرار اللجنة القضائية صدر قبل موعد الانتخابات بيوم واحد فقط، ما أثار الجدل الكبير في الوسط الرياضي،

سارع الدكتور علي سماكة للقاء رئيس هيئة المسائلة والعدالة ونجح في تزويده بكتاب يؤكد عدم شموله بإجراءات الهيئة وبالتالي موقفه سليم وقدم طعنا لإعادته للانتخابات.

وقدم رئيس اتحاد الكرة الطائرة جميل عزيز صحة صدور بشهادته وقدمها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ودعم رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي طعنه بكتاب من الاتحاد الآسيوي يؤكد اعتماده كرئيس شرعي للاتحاد العراقي معترف به من الاتحاد الدولي للعبة واللجنة الأولمبية الدولية.

وقبلت اللجنة اعتراضات سماكة وجميل عزيز وأعادتهما للعملية الانتخابية، فيما ردت طلب سمير الموسوي.شهد اليوم انتخابات تكميلية للهيئة العامة للجنة الأولمبية، حيث أسفرت عن فوز 5 أعضاء على قناة الخبراء هم خليل ياسين ورعد حمودي وإبراهيم خليل ومهدي شواي وعلاء جابر.

وشهدت الانتخابات أيضًا، فوز حسين علي ونور عامر ممثلي الرياضي الأولمبي في العمومية وبيداء كيلان ممثلة اللجنة النسوية.وفاز كل من فاطمة سعد وولاء طارق وجنان ناجي ممثلات اللاعبات المشاركات في الدورات الأولمبي.وشهدت انتخابات ممثلي الاتحادات غير الأولمبية، فوز ظافر عبد الأمير رئيس اتحاد الشطرنج بعضوية العمومية.وفشلت العمومية بالتصويت لاختيار ممثل ثانٍ عن الاتحادات غير الأولمبية، بعد تساوي رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى علك ورئيس اتحاد التاي بوكسنج قاسم الواسطي بالأصوات.

وتم إعادة الانتخابات لـ4 جولات وبقي التعادل بالأصوات قائما، ما دفع اللجنة الانتخابية لاستبعادهما بموافقة الجمعية العمومية.