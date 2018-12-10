كرار علي صابر يتلقى دعوة رسمية لحضور نهائيات العالم بالكرة الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى المحاضر الدولي بالكرة الشاطئية، كرار علي صابر، دعوة رسمية لحضور نهائيات كاس العالم التي ستقام في البارغواي شهر تشرين الثاني من العام المقبل، وكشف عن تلقيه دعوة رسمية اخرى من البارغواي للمشاركة في اقامة دورة تدريية دولية لمدربي البلد الاميركي الجنوبي بالكرة الشاطئية.

وبين انه سيغادر إلى الأرجنتين شهر نيسان المقبل لبدء المشاركة في الكورس الثاني المتخصص بألقاء المحاضرات على مدربي قارة أميركا الجنوبية ويستمر 3 أشهر، بعد الكورس الأول الذي اختتم في البلد نفسه لمدة 3 أشهر ايضا.

ووجه صابر، نقداً إلى لجنة الكرة الشاطئية، مشيراً إلى ان عملها منذ 9 سنوات، لم يشهد تطوراً ملموساً على صعيد مشاركات المنتخب الوطني في البطولات الخارجية او تنظيم البطولات المحلية او الاهتمام بالبنى التحتية، مؤكداً ان هنالك خروقات تسهم في تعطيل تقدم اللعبة. واوضح انه تلقى دعوة لتدريب المنتخب الوطني بالكرة الشاطئية، بيد أنه اعتذر عن الدعوة، واصفاً عمل اللجنة بانه يعتمد آليات خاطئة، لا يمكن ان تتطور اللعبة في ضوئها.