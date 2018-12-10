الجولة 12 لدوري الكرة الممتاز تنطلق غداً بإجراء 7 لقاءات

ناظم شاكر يقود فريق أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء مباريات الجولة 12 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز بإجراء 7 لقاءات، فريق الشرطة المتصدر بنقاطه الـ 24 سيشد رحاله صوب أربيل صاحب المرتبة الحادية عشرة وله 13 نقطة.

ويحل الجوية ثالث الترتيب وله 23 نقطة وله مباراة مؤجلة، ضيفاً على فريق الميناء الذي يقف في المركز 12 وله 12 نقطة في مباراة يحتضنها ملعب الفيحاء، وفي ملعب الصناعة تجرى مباراة النفط والطلبة، للأول 17 نقطة بالمركز السادس وله مباراتين مؤجلتين، وللثاني 13 نقطة بالمركز التاسع.

ملعب النجف الدولي سيكون مسرحاً لمواجهة النجف الذي يقف بالمركز الثامن عشر وله 8 نقاط، امام فريق الحسين الذي يسبقه بمرتبتين وله العدد نفسه من النقاط، ويضيف أمانة بغداد في ملعبه فريق الديوانية، أهل الدار يملكون 10 نقاط بالمركز الرابع عشر، في حين للضيوف 8 نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير.

اما مباراة السماوة والحدود فستقام في ملعب الأول، الفريق المضيف له 11 نقطة يقف بالترتيب الثالث عشر، اما الضيف فيحتل الترتيب السابع وله 16 نقطة، ويلتقي في ملعب التاجي، فريقا الصناعات الكهربائية ونفط الوسط، الأول يملك 10 نقاط بالمركز الخامس عشر والثاني رصيده 14 نقطة بالمركز الثامن.

وتستكمل المباريات بعد غدٍ الخميس، باقامة 3 مباريات، نفط الجنوب بنقاطه الـ 13 وترتيبه العاشر، يضيف في ملعب الفيحاء فريق الزوراء الرابع في اللائحة وله 22 نقطة، وفي ملعبه، يستقبل فريق الكرخ ثاني اللائحة وله 24 نقطة، فريق نفط ميسان خامس الترتيب وله 20 نقطة, اما مباراة البحري الي يقف في الترتيب الـ 17 بـ 8 نقاط، فيضيف في ملعب الزبير منافسع فريق الكهرباء الذي يحتل الترتيب العشرين الاخير وله 7 نقاط.

وفي صدارة ترتيب الهدافين، يقف هداف الموسم السابق، وسام سعدون من نفط ميسان أولاً وله 8 أهداف، يطارده ثنائي الشرطة علاء عبد الزهرة والمحترف المالي الحسن ديالو، ولاعب النفط محمد داود ولاعب الكرخ محمود خليل ولكل منهم 7 أهداف، ثم مهند علي من الشرطة بـ 6 أهداف.

إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة نادي أربيل، أول أمس، تعيين المدرب ناظم شاكر، لقيادة الفريق في منافسات الدوري الممتاز.وقال مصدر مقرب من إدارة النادي، في تصريح خاص ل، إن الإدارة اتفقت رسميا مع المدرب ناظم شاكر، لقيادة الفريق، خلفا للمدرب المستقيل عماد عودة.

وأضاف المصدر أن شاكر، سوف يساعده المدرب فاروق عبد جاسم وهادي جابر مدربا لحراس المرمى.. وأوضح أن الاتفاق جرى بشكل رسمي، وسيباشر الطاقم الفني الجديد اعتبارا من يوم غد، لقيادة الوحدة التدريبية للفريق، وأن إدارة النادي تضع ثقتها بالطاقم الجديد لتصحيح مسار الفريق بعد النتائج السلبية في الأدوار الأخيرة.

من جانبها، اعلنت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة جملة من القرارات المهمة على خلفية بعض الأحداث التي حضرت في دوري الكرة الممتاز ودوري الفئات العمرية.

وقال امين سر لجنة الانضباط، محمد الموسوي: ان «اللجنة قررت حرمان مدير فريق السماوة علي عبد الحسين، بعد الاساءة على مشرف مباراة السماوة واربيل ، بالاضافة الى حرمان مشرف فريق الطلبة، حيدر عبد الرزاق، لمباراتين لتجاوزه على الطاقم التحكيمي لمباراة الطلبة والبحري».

واضاف الموسوي ان «اللجنة، وبعد دراسة الشكاوى المقدمة من قبل اندية الفئات العمرية، قررت اعتبار نادي الجيش لفئة الناشئين فائزا على نادي الميثاق 3-0 لإشراكهم لاعباً خارج السن القانونية، بالاضافة الى اعتبار النادي نفسه فائزا على نادي الصناعة للناشئين 3-0 لإشراك الاخير لاعبا خارج السن القانونية».

وأشار الى: ان اللجنة قررت في اجتماعها اعتبار نادي الصليخ لفئة الشباب فائزا على آليات الشرطة 3-0 لإشراكه لاعباً مخالفا لتعليمات المسابقة. كما ان اللجنة اعتبرت نادي مصافي الوسط فائزا على نادي الفتح 3-0 لإشراكهم لاعبين مخالفين للسن القانونية.

وتابع: ان اللجنة قررت استدعاء رئيس لجنة الانضباط السابق، طه عبد حلاته، ولاعب نادي الشرطة كرار محمد في الساعة الواحدة من اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.