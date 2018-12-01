وزير الشباب والرياضة يترأس الجلسة الأولى لهيئة الرأي

تمخضت عن الخروج بتوصيات عدة

قسم الاعلام والإتصال الحكومي:

ترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي الجلسة الأولى لهيئة الرأي عقب إستيزاره بحضور وكيليّٰ ومستشاريّٓ الوزارة لشؤون الشباب والرياضة فضلاً عن المفتش العام والمدراء العامين لدوائر الوزارة الإثنتي عشرة، و المستشار الهندسي لوزير الشباب والرياضة ومدير المكتب الاعلامي للوزارة.

العبيدي إستهل الجلسة بالترحيب بالحاضرين، والتأكيد على أهمية الهيئة كونها محور الفصل في كل الرؤى وجميع القرارات والمقترحات، مطالباً الجميع بضرورة التركيز على الشباب والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم عبر تخصيص برامج تربوية وفنية وثقافية ورياضية لإعادة الثقة بينهم وبين الوزارة.

ثم استعرض المدراء العامون تباعاً نشاطات دوائرهم وأهم ما تم تنفيذه منذ إستيزار العبيدي وحتى موعد إنعقاد هذه الجلسة فضلاً عن العقبات التي تعترض طريق عملهم.وأبرز ما تمخض من توصيات عن الجلسة الاولى هو الآتي:

متابعة مشاريع القوانين الرياضية فضلاً عن قانون الوزارة والنظام الداخلي.. وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات خلال 15 يوماً.. والعمل على جدولة الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الوزارة.. وطرح القضايا الإستراتيجية في هيئة الرأي فضلاً عن إعتماد لغة الأرقام والمعايير العلمية في مخرجات الوزارة لأهميتها.

وتثبيت آلية للتعاون مع مجالس المحافظات هدفها العمل على مراقبة القاعات الرياضية للقضاء على المنشطات.. والتنسيق مع المحافظات بشأن البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، ومع المديريات العامة بشأن المواهب الشبابية والرياضية والفتية.

وتشكيل لجنة من دائرتي التربية البدنية والعلاقات والتعاون الدولي فضلاً عن قسم الاعلام لتهيئة المستلزمات الخاصة بافتتاح ملعب عين التمر.

وتهيئة عدد من المواقع لإختيار الأنسب منها للتعاقد مع مستثمرين لبناء شقق سكنية خاصة بموظفي الوزارة.. وإعتماد الدكتور هيثم هاشم مقرراً لهيئة الرأي.

ومفاتحة اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب بشأن التخصيصات المالية للوزارة وضرورة زيادتها لتتناسب مع دور وأهمية الوزارة.. ومناقشة البرنامج الحكومي لـ100 يوم لأهميته.. وإلغاء لجنة الإيفادات وإتباع آلية جديدة اساسها تطابق تخصص الموفد مع نوع الإيفاد.

ومراجعة اسماء ممثلو الوزارة في الهيئات والمنظمات الدولية وضرورة تطبيق معايير علمية وإختيار شخوص يتمتعون بخبرة وعلاقات دولية.. وإعادة تأهيل المنتديات في المناطق المحررة.وتحديد موعد لإفتتاح مكتبة الوزارة في دائرة البحوث والدراسات التي تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للسكان.

وتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إختفاء موقع الوزارة القديم على محرك البحث جوجل، بناءً على طلب وكيل الوزارة لشؤون الشباب.. وتقديم الشكر للوزير السابق عبد الحسين عبطان.. وتم اختتام الجلسة بتحديد مناقشة خطة الـ 100 يوم، الاسبوع الحالي.