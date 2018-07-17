الصناعة تباشر تدريب منتسبي النفط على الفحوصات اللا إتلافية

لتأهيل المشاركين الى المستوى الثالث في الاختبارات

متابعة الصباح الجديد:

باشرت شركة الصناعات الحربية العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بتدريب وتأهيل الملاكات العاملة في وزارة النفط والدوائر والشركات التابعة لها على شتى الفحوصات اللا إتلافية بموجب عقد موقع بين الطرفين.

وقال مدير عام الشركة الدكتور مظهر صادق التميمي في تصريحات صحفية ان مصنع الكرامة التابع للشركة باشر بتدريب وتأهيل (120) منتسبا في وزارة النفط على شتى الفحوصات منها الفحص بالاشعة السينية والفحص بالجزيئات المغناطيسية والفحص بالموجات فوق الصوتية والفحص بالصبغة النافذة والفحص البصري .

واضاف المدير العام ان الدورة بدأت في الاول من شهر تموز الجاري وتستمر لمدة خمسة وعشرين يوما لتأهيل المشاركين الى المستوى الثالث في الاختبارات النظرية والعملية التوكيدية للحاصلين على المستوى الثاني في مجال الفحص الهندسي اللاأتلافي ، لافتا الى ان هذه الدورة ليست الاولى التي يقيمها مركز الفحوصات اللاأتلافية في مصنع الكرامة فقد سبق له ان اقام العديد من الدورات وبشتى الفحوصات الى منتسبي وزارة النفط والشركات النفطية واسهمت في تأهيلهم للدخول في الفحوصات بعد منحهم التراخيص الدولية والمعتمدة لدى الشركات العالمية.

ودعا التميمي وزارات ومؤسسات الدولة كافة وبالاخص العاملة في مجال المشاريع النفطية والكهرباء والبنى التحتية والمراكز التدريبية والبحثية والتي تحتاج الى هذا النوع من الدورات والشهادات للاستفادة من امكانيات المركز لتوفير مبالغ تصل الى 75% فيما لو تم الحصول على هذه الشهادات من خارج العراق.

تجدر الاشارة الى ان مركز الفحوصات اللاأتلافية في مصنع الكرامة التابع لشركة الصناعات الحربية العامة يعد اول مركز دولي متخصص في العراق حاصل على الترخيص الدولي لمنح الشهادات الدولية التخصصية بمجال الفحوصات اللاأتلافية من قبل المعهد الدولي الروسي (RTC) المعتمد من قبل مؤسسة خدمات الاعتماد البريطانية (UKAS) ومخول باجراء الامتحانات في الفحوصات اللاأتلافية ومنح الشهادات ومجهز بأحدث الاجهزة وحاصل على شهادات جودة المختبرات (ISO17025:2005) ويحاضر فيه اساتذة وخبراء حاصلون على شهادات عالمية في مجال التدريب للمستويات الثاني والثالث كما ان لدى المركز الاستعداد والامكانية على تقديم جميع الخدمات والاستشارات في مجال الفحوصات الهندسية والفحوصات اللاأتلافية للمشاريع الهندسية.

على صعيد متصل نظمت وزارة الصناعة والمعادن دورة حول الصياغة اللغوية لتنظيم المراسلات والمحررات الرسمية لمنتسبيها في مقر الوزارة وشركاتها العامة.

وقالت مديرة قسم التدريب في مقر الوزارة لمعان عبد الحميد حسين ان الهدف من اقامة هذه الدورة زيادة المعرفة في اعداد المراسلات والمحررات الرسمية للعاملين في الاقسام الادارية والمسهمين في اعداد الكتب الرسمية ، مبينة ان مدة الدورة خمسة ايام وان نسبة المشاركين فيها بلغ (55) متدربا بالتعاون مع اساتذة من جامعة بغداد من خلال القاء المحاضرات بهذا الخصوص وشهدت الدورة تفاعل المتدربين مع المواضيع والمناهج التي تظمنتها .