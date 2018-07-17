الملف الأمني

إحباط محاولة تهريب شحنة معسل في مطار بغداد * اعتقال 4 عناصر “خطيرة للغاية” قرب بعقوبة

القبض على 68 مخالفا بقضايا شتى في الديوانية * تفكيك عصابة للسطو المسلح وسط محافظة نينوى

بغداد – احباط تهريب

ذكر مصدر في هيئة المنافذ الحدودية امس الثلاثاء، احباط محاولة تهريب شحنة “معسل سائل” في مطار بغداد الدولي.

وافاد المصدر ان “منفذ مطار بغداد الدولي، وبالتعاون مع شرطة الكمارك وعناصر الامن الوطني تمكن من أفشال محاولة تهريب حاوية تحتوي على شحنة معسل سائل أرگيلة الكترونية تقدر بـ(2500) قطعة مع (350) هيتر أرگيلة كانت جميع المواد موضوعة في مدرج المطار”، لافتا الى ان “هذه المواد ممنوعة من الدخول للعراق”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى امس الثلاثاء، اعتقال اربعة عناصر وصفتها بانها “خطيرة للغاية” قرب بعقوبة .

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني إن “مفارز استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى نجحت في عملية نوعية قرب بعقوبة من الإطاحة بأربعة عناصر خطيرة للغاية متهمة بالإرهاب وتنتمي إلى داعش” ، مضيفا أن “العملية جرت على وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

بابل – عمليات دهم

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء بالقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين والمخالفين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذت في عموم مناطق المحافظة.

وذكر المصدر ان مفارز امنية نفذت فجر يوم امس سلسلة عمليات الدهم والتفتيش لتنفيذ اوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية في عموم المحافظة، أسفرت عن القبض على عدة متهمين بمخالفات متنوعة.

صلاح الدين – ضربة جوية

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء، تدمير مضافة لتنظيم داعش وقتل اربعة ارهابيين بضربة جوية، فيما أكدت عودة أكثر من 160 ألف عائلة نازحة الى مناطق سكناها.

وقال المصدر “استكمالاً لعملية (ثأر الشهداء الثانية)، قام تشكيل من طيران الجيش بالتنسيق مع القيادة بتوجيه ضربة لمضافة للعدو وقتل (4) إرهابيين” ، مشيرا الى ان “قوة من مديرية شرطة صلاح الدين عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة مطيبيجة تم تفجيرها من قبل مفرزة هندسة ميدان القيادة”، كما عثر على مضافة تحتوي على مواد تابعة إلى عصابات داعش الإرهابي وملابس عسكرية ومواد غذائية وجرى تدميرها”.

النجف – ممارسة امنية

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة النجف الاشرف والمنشآت امس الثلاثاء عن تمكن مفارز مكافحة الاجرام وخلال ممارسة أمنية من القاء القبض على عدد من المطلوبين بمناطق متفرقة من المحافظة. واشار المصدر الى ان مفارزها القت القبض على عدة متهمين على وفق مواد قانونية مختلفة ، مشيرة الى قيامها بإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل

الديوانية – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء، القاء القبض على 68 مخالفا بقضايا مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر إن “دوريات ومفارز قسم شرطة النجدة نفذت ممارسة امنية واسعة شملت مناطق متفرقة في عموم المحافظة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة اضافة الى تفتيش العجلات والاشخاص وذلك في إطار متابعتها المستمرة للبحث عن الخارجين عن القانون سعياً منها للحفاظ على الأستتباب الامني وقطع الطريق أمام كل من يحاول أن تسول له نفسه العبث باستقرار أمن المحافظة”.

وأضافت المصدر ان “ذلك أدى الى إلقاء القبض على 68 مخالف بقضايا مختلفة فيما جرى ارسالهم إلى المراكز الامنية المختصة للتحقيق معهم”.

نينوى – تفكيك عصابة

كشف مدير أمن محافظة نينوى العقيد هشام محمد الهاشمي امس الثلاثاء تفكيك عصابة سطو مسلح وسط المحافظة.

وقال العقيد الهاشمي ان “مديرية امن نينوى بالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة القت القبض على إثنين من أفراد عصابة سطو مسلح تتكون من خمسة أشخاص قاموا بالسطو على دار احد المواطنين في منطقة حي الزهور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل” ، مضيفا ان “القوة تمكنت من ضبط عجلة كانوا يستقلونها حيث عثر بداخل العجلة على قناع راس وأصفاد “.

البصرة – استهداف ابراج

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الثلاثاء استهداف برج للكهرباء بعبوة ناسفة من قبل مجهولين شمال المحافظة .

وقال المصدر إن “مجهولين فجروا عبوة ناسفة على برج للكهرباء يقع في قضاء القرنة، شمال البصرة”، مبينا أن “البرج تضرر من جراء التفجير” ، مضيفا أن “البرج المستهدف ينقل الطاقة الكهربائية الى مواقع انتاجية في حقل غرب القرنة النفطي”.