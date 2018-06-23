مجلس المفوضين من القضاة يتخذ قرارات تمهد للشروع بالعد والفرز اليدوي

أولها التحقيق بجريمة حرق صناديق الاقتراع في الرصافة

بغداد – الصباح الجديد:

اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، قرارات عدة تمهد للشروع بالعد والفرز اليدوي.

وذكر بيان صادر عن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “المجلس ناقش خلال اجتماعه امس، العديد من المسائل المتعلقة باجراءات العد والفرز اليدوي وفقا للتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل ووفقا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا والمتضمن تفسيرا واضحا لبنوده”، مبينا انه “تم اتخاذ العديد من القرارات الممهدة للشروع بالعد والفرز اليدوي”.

واضاف ان “اول هذه القرارات هي اجراء التحقيق الاداري بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له مخازن حفظ صناديق الاقتراع في مكتب انتخابات الرصافة وكذلك مع الموظفين والاشخاص المتواجدين اثناء حصول الحريق وتدوين اقوال ممن تكون لهم شهادة حول الحادث في ضوء التقرير المقدم من قبل القاضي المنتدب لمكتب انتخابات الرصافة ومتابعة التحقيق القضائي الجاري بشأن الموضوع من قبل محكمة التحقيق المختصة”، موضحا انه “تم التباحث مع السادة مدراء مكاتب الانتخابات في المحافظات من القضاة المنتدبين بشأن متطلبات عملية العد والفرز اليدوي وفق مقتضيات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.

واشار مجلس المفوضين بحسب البيان الى انه “تم اتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق احكام المادة 5 من القانون بشأن وقف عمل السادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين ومدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات السابقين”.

ولفت الى انه “سيتم اصدار ايعاز لجميع مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات (من السادة القضاة المنتدبين) باجراء الكشف على مواقع خزن صناديق الاقتراع وأجهزة التحقق الإلكتروني (باركود) وغيرها من المواد المساعدة للعملية الانتخابية وبيان أعدادها بنحوٍ دقيق وإرسال محاضر الكشوفات لمقر المفوضية في المكتب الوطني، فضلا عن تهيئة الأماكن المخصصة لإجراء العد والفرز اليدوي مع ضرورة التأكيد على الجانب الأمني المتعلق بحماية مواقع الخزن من خلال مفاتحة مديريات الشرطة وقيادة العمليات في المحافظات لتهيئة الحماية المناسبة لها”.

واوضح انه “لم يتم الايعاز باجراء عملية العد والفرز اليدوي في الوقت الحالي الا بعد استكمال كافة متطلباته وفقا للتعديل الثالث لقانون مجلس النواب وما رسمه قرار المحكمة الاتحادية”، داعية وسائل الاعلام الى “توخي الدقة عند نقل الاخبار المتعلقة بعمل مجلس المفوضين وان تأخذها من مصدرها الرسمي المتمثل بالناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي المنتدب ليث جبر حمزة”.

ونعى مجلس المفوضين وفاة احد موظفي المفوضية هذا اليوم في احد مخازن حفظ صناديق الاقتراع ضمن مكتب انتخابات الكرخ اثناء تأديته لواجبه الرسمي، مؤكدا ان “هناك تحقيقا سيجري لمعرفة اسباب الوفاة”، ويذكر في هذا الصدد ان مصدرا في الشرطة، افاد أمس السبت، بوفاة أحد موظفي المفوضية واصابة اثنين آخرين، جراء سقوط أجهزة العد والفرز في أحد المراكز الانتخابية ببغداد.