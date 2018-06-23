الجمارك تفنّد وسائل الإعلام: لا رسوم جديدة على الاستيرادت مع تموز

بغداد – الصباح الجديد:

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، أمس السبت، بيانا بشأن الحديث عن تغيير في الرسوم الجمركية، مشيرة الى أن ما ذكر من معلومات غير دقيق وعار عن الصحة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد، نسخة منه إن ” ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم كمركية إضافية على بعض الاستيرادات، معلومات غير دقيق وعارية عن الصحة”، مبينة أن “الرسوم تُفرض وفقاً لقانون التعرفة الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 18 من كانون الثاني 2016”.

وأضافت في البيان: “لا يوجد فرض رسوم جديدة”، واصفة أن “ما أشيع عن تطبيق رسوم جديدة في الأول من تموز المقبل، غير صحيح جملةً وتفصيلاً”.

ودعت الهيئة “جميع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى هذه الإشاعات المغرضة التي يروج لها البعض لتظليل الرأي العام”، لافتة الى أنها “حريصة على تطبيق القوانين والتعليمات التي من شأنها تعزيز الرقابة والسيطرة وتنظيم التبادل التجاري ومنع دخول البضائع الممنوعة والمقلدة وغير الخاضعة للفحوصات والقرارات المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية”.

وأكدت الهيئة انها “ستتخذ الإجراءات القانونية عبر القضاء بحق مطلقي تلك الأخبار الكاذبة”.

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت في وقت سابق، خبرا تضمن ان هيئة الجمارك ستباشر بتطبيق تعرفة جديدة على المواد المستوردة من الخارج، والتي ستؤدي الى ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية الى الضعف، الامر الذي سبب استياء المواطنين الشديد.