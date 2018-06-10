اللواء 35 من الفرقة التاسعة يستبدل دبابات “أبرامز” بـ”تي-90إس”

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد موقع Jane’s البريطاني نقلاً عن وزارة الدفاع العراقية، باستبدال اللواء 35 من فرقة المدرعات التاسعة لدباباته الـ ” ابرامز ” بـ 39 دبابة ” تي 90 س ” روسية الصنع.

وتعرف الطاقم على التكنولوجيا الجديدة، وقد ساعدهم المتخصصون الروس على إتقان قيادتها.

كما نقلت الدبابات الأميركية M1A1 أبرامز، التي كانت في خدمتهم، إلى اللواء 34.

يذكر أن المعلومات عن إرسال مجموعة من دبابات “تي-90إس” إلى العراق ظهرت في شباط 2018، حينها نشر على شبكة الإنترنت شريط فيديو لتحميل المعدات على سفينة شحن.

بعد ذلك بفترة وجيزة، شوهدت الدبابات في العراق، وتختلف النسخة العراقية من T-90S عن الأساسية بتزويدها بشاشات جانبية وحماية ديناميكية ومجموعات مولدات الديزل الإضافية وأنظمة تكييف الهواء.

وبالإضافة إلى ذلك، أخذ في الاعتبار تجربة مشاركة دبابات T-90 في مختلف الصراعات المحلية، وحصلت على حماية إضافية حيث تم تركيب وحدات الحماية الديناميكية على الجزء الأمامي من البرج.

يذكر أن الجيش العراقي راقب تجميع معدات أحدث دبابة من طراز “تي-90إس” في روسيا، ونشر في الانترنت صور نادرة يظهر فيها عسكريون عراقيون في نتيجني تاغيل في روسيا.

وكان الجيش العراقي يراقب ويقيم عملية جمع المعدات العسكرية في حقل التدريب.

وتستطيع هذه الدبابات التحرك في الصحارى الساخنة وفي القطب الشمالي، وأجريت عدة اختبارات في الظروف القاسية بنجاح.

وقد تغلبت هذه الدبابات أكثر من مرة على المعدات العسكرية الغربية في عدة دول عربية في المناطق الوعرة. ومن الدبابات التي انتصرت “تي-90” عليها دبابة “أبرامز”.