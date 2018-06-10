اندلاع حريق في حي الكيلاني وانباء عن تعرض صناديق الانتخابات في الرصافة له

بغداد- الصباح الجديد:

افاد مصدر امني مساء امس ان فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مخازن للمواد الغذائية بحي الكيلاني مقابل وزارة الداخلية ببغداد، فيما اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في وقت لاحق، عزل مخازن صناديق الاقتراع عن مصادر النيران في حي الكيلاني نفسه.

وكان مصدر مطلع قد حذر قبل هذا وحسبما نقلت وكالة الغد برس بان مخازن مفوضية الانتخابات مهددة بالاحتراق في حال لم يكافح حريق مخازن وزارة التجارة في الكيلاني وسط بغداد، غير ان عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، اصدر بيانا تلقت الوكالة نفسها نسخة منه، قال فيه ان جميع صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في قاطع الرصافة احترقت بالكامل.

غير ان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اعلن امس، عزل مخازن صناديق الاقتراع عن مصادر النيران في حي الكيلاني وسط بغداد.

وقال معن في تسجيل فيديوي، ان “فرق الدفاع المدني ما زالت تحاول السطيرة على الحريق بشكل كامل”، مبينا ان “بعض المراكز التي تحتوي على صناديق الاقتراع تم عزلها عن مصدر النيران”.

واضاف ان “بعض الصناديق احترقت ولكن لغاية الان الوضع تحت السيطرة في مكان الحريق”.

ولم يتسن لأحد معرفة الحقيقة كاملة سيما بعد تضارب الانباء وتواترها اثر تصريح الناطق باسم الداخلية، غير ان شهود عيان قالوا ان بعض صناديق الاقتراع نقلت من مكان الحادث تحت حماية امنية مشددة، فيما افادوا بتعرض صناديق أخرى الى المياه التي استعملت في إطفاء الحرائق