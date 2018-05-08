ودية الوطني وفلسطين تنتهي بالتعادل السلبي

خطوة أولى في طريق نهائيات أمم آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهت مباراة منتخبنا الوطني امام شقيقه الفلسطين التي اقيمت مساء أمس في ملعب البصرة الدولي بالتعادل السلبي في الوقت الاصلي، ونقل عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة، اثير الشويلي، عن رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، جبريل الرجوب، انه يشكر اتحاد الكرة العراقي على تضييف فلسطين في مباراة تعزز الاخوة والعلاقات بين البلدين، من جانبه، اهدى رئيس الاتحاد المركزي عبد الخالق مسعود كأس القدس إلى المنتخب الفلسطين، في حين بادر الرجوب إلى اعادته إلى العراق مؤكداً ان الاحتفاظ به في العراق بمنزلة الاحتفاظ به في فلسطين.

من جانبه، عد المدرب باسم قاسم، لقاء الأمس امام فلسطين، بالخطوة الاولى تحضيراً لنهائيات أمم آسيا التي تنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر كانون الثاني من العام المقبل 2019، واوقعت قرعة النهائيات منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران واليمن وفيتنـام.