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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مقتل الرجل الثاني في داعش بقصف عراقي جديد داخل سوريا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت مصادر استخبارية ان القوة الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب السوري استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعش الارهابية داخل الاراضي السورية ادت الى مقتل الرجل الثاني لداعش الارهابي.
وذكرت المصـادر في تصريحات صحفية ان “القوة الجوية العراقية استطاعت ان تقـتل الرجل الثاني لداعش الارهابي المدعو (ابو لقمان السوري)، بضربة جوية عراقية داخل الاراضي السورية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع قادة داعش في احدى البنايات داخل الاراضي السورية”.
وبينت المصادر ان “الموما اليه هو المسؤول عن نقل وتجنيد الانتحاريين وارسالهم الى العراق وبمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة في دعم خلاياه النائمة في العراق”.
وكانت القوة الجوية العراقية قد قصفت الخميس الماضي اجتماعاً لعصابات داعش الارهابية داخل الاراضي السورية نفذته مقاتلات أف 16، ونجحت بقتل 36 ارهابيا بينهم قياديين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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