مقتل الرجل الثاني في داعش بقصف عراقي جديد داخل سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفادت مصادر استخبارية ان القوة الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب السوري استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعش الارهابية داخل الاراضي السورية ادت الى مقتل الرجل الثاني لداعش الارهابي.

وذكرت المصـادر في تصريحات صحفية ان “القوة الجوية العراقية استطاعت ان تقـتل الرجل الثاني لداعش الارهابي المدعو (ابو لقمان السوري)، بضربة جوية عراقية داخل الاراضي السورية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع قادة داعش في احدى البنايات داخل الاراضي السورية”.

وبينت المصادر ان “الموما اليه هو المسؤول عن نقل وتجنيد الانتحاريين وارسالهم الى العراق وبمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة في دعم خلاياه النائمة في العراق”.

وكانت القوة الجوية العراقية قد قصفت الخميس الماضي اجتماعاً لعصابات داعش الارهابية داخل الاراضي السورية نفذته مقاتلات أف 16، ونجحت بقتل 36 ارهابيا بينهم قياديين.