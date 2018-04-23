أمانة الوزراء تؤكد الاهتمام بالمناطق المحررة وضمان العودة الطوعية للنازحين

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لوفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية على الاهتمام بالوضع الانساني بالمناطق المحررة الذي يضمن العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “العلاق التقى في مكتبه وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، وجرى خلال الاجتماع التطرق الى عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالوضع الانساني في العراق”.

وأضاف العلاق بحسب البيان، أن “التخطيط الحكومي المتعلق بالوضع الانساني لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون عرضة للأهواء التي تفرضها مرحلة الانتخابات”، مشيرا إلى “ انعقاد اجتماع قريب من اجل وضع تفاصيل الاستجابة الانسانية وفقا للدراسة التي انجزتها الحكومة العراقية مع البنك الدولي والمبالغ التي وفرتها التعهدات الانسانية”.

وأكد أن “الجانب المجتمعي سيراعى بشكل موازٍ للجانب الخدمي ولذا تحرص الحكومة العراقية على اقامة مؤتمر آخر للمصالحة المجتمعية اسوة بالسابق الذي اقيم مؤخرا في برطلة وبدعم المجتمع الدولي UNDP”.