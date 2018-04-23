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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء “للإشراف المباشر” على المشاريع الكبيرة

تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء “للإشراف المباشر” على المشاريع الكبيرة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر في وزارة التخطيط، امس الإثنين، عن تقديم الوزارة مقترحا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا، تتولى الإشراف على المشاريع الكبيرة والمهمة.
وذكر المصدر في تصريح صحفي، إن “الوزارة اقترحت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة عليا من مكتب رئيس الوزراء أو أمانة مجلس الوزراء، تتولى الإشراف المباشر على المشاريع الكبيرة والمهمة، وبالأخص التي تمول من القروض الدولية”.
وأضاف أن “هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، أيدت المقترح، لأن المشاريع الستراتيجية والمهمة، تحتاج إلى إجراءات سريعة وقرارات حاسمة، وبتنسيق مباشر وعلاقة متكاملة مع الجهات المعنية والقطاعات المختلفة، وقد تحتاج إلى قرارات استثنائية”.
وأشار إلى أن “عدداً من المشاريع الكبيرة، تؤثر بشكل مباشر على الجانب الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ما زالت تدور في أروقة الوزارات، منذ ما يزيد على السنة، منها مشاريع ماء البصرة ومجاري الحلة وطريق E2 السريع ومترو بغداد”.
وبين أن “تلك المشاريع بحاجة إلى مثل هكذا لجنة، لتسريعها وحل المشكلات العالقة بين الوزارات والجهات ذات العلاقة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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