تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء “للإشراف المباشر” على المشاريع الكبيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر في وزارة التخطيط، امس الإثنين، عن تقديم الوزارة مقترحا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا، تتولى الإشراف على المشاريع الكبيرة والمهمة.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، إن “الوزارة اقترحت على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة عليا من مكتب رئيس الوزراء أو أمانة مجلس الوزراء، تتولى الإشراف المباشر على المشاريع الكبيرة والمهمة، وبالأخص التي تمول من القروض الدولية”.

وأضاف أن “هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، أيدت المقترح، لأن المشاريع الستراتيجية والمهمة، تحتاج إلى إجراءات سريعة وقرارات حاسمة، وبتنسيق مباشر وعلاقة متكاملة مع الجهات المعنية والقطاعات المختلفة، وقد تحتاج إلى قرارات استثنائية”.

وأشار إلى أن “عدداً من المشاريع الكبيرة، تؤثر بشكل مباشر على الجانب الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ما زالت تدور في أروقة الوزارات، منذ ما يزيد على السنة، منها مشاريع ماء البصرة ومجاري الحلة وطريق E2 السريع ومترو بغداد”.

وبين أن “تلك المشاريع بحاجة إلى مثل هكذا لجنة، لتسريعها وحل المشكلات العالقة بين الوزارات والجهات ذات العلاقة”.