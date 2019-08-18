تعرّض الشبكة الوطنية لعدة حوادث خلال أيام عيد الأضحى المبارك

بغداد _ الصباح الجديد :

تعرضت الشبكة الوطنية خلال الأيام القلية الماضية لعدة حوادث عرضية والتي تزامنت مع حلول عيد الأضحى المبارك ، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على المحولات والتجاوز على شبكات التوزيع.

وقد أستنفرت الوزارة جميع ملاكاتها لتلافي الأضرار الناجمة عن ذلك ، وتمت السيطرة عليها جميعاً بفضل الجهود المبذولة من قبل فرق الصيانة في كل المديريات.

واوضح مصدر فني في الوزارة ان هذه الاحداث تمت معالجتها بعد ان تسبب حريق نشب في أحد أنابيب الغاز التابع إلى الشركة العامة لنفط الجنوب في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة بانصهار أسلاك خط استيراد الطاقة الكهربائية (خرمشهر – بصرة)(٤٠٠ ك.ف)، وخط نقل الطاقة (هارثة – شمال البصرة) (١٣٢ ك.ف)، وخروجهما عن العمل، والذي أدى إلى خروج عدة محطات تحويلية سعة (٣٣/ ١١ ك.ف)، منها (محطة باب الهوى) و(متنقلة أبو خمسين) و(متنقلة الأكوات) التي تغذي أجزاء من منطقة التنومة .

وقال المصدر ان الحريق اثر ايضا على محطة شط العرب التحويلية ، وقد تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية من إعادة الخطين إلى الخدمة وبوقت قياسي وعودة تجهيز الطاقة الكهربائية الى وضعه الاعتيادي في جميع مناطق البصرة.

واضاف المصدر ان تعرض القابلوات في بعض مناطق مدينة الصدر ادى إلى عطب عرضي خلال ايام عيد الأضحى المبارك تسبب بخلل في تجهيز الطاقة الكهربائية فيها، وقد أستنفرت فرق الصيانة التابعة الى الشركة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد لإصلاح العطب الذي أصاب القابلوات بأسرع وقت ممكن وتلبية لمناشدات المواطنين، وبسبب وجود بيوت تجاوز فوق خط القابلو المعطوب كان سبباً بتأخر الحفر وإصلاح العطب، وقد تم تجاوز هذه المشكلة وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي الى جميع المناطق.

ولفت المصدر الى ان توقف خط نقل الطاقة الضغط الفائق (بيجي – كركوك) ٤٠٠ ك.ف، وخطي الضغط العالي(شمال بيجي – جنوب تكريت) ، و(شرقاط – بيجي) ١٣٢ ك.ف، جراء سوء الاحوال الجوية والعواصف الشديدة التي ضربت محافظة صلاح الدين أدى الى انقطاع تجهيز الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق مدينة تكريت، فضلا عن نقص في تجهيز حصة محافظة صلاح الدين، وعلى الفور استنفرت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية للكشف على الخطوط ومعرفة مكان العوارض، وبوشرت أعمال الصيانة والعمل جار لإعادة الخطوط المذكورة إلى العمل .

على صعيد اخر اشرف مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى المهندس فاضل عباس على ادخال المحولة الرئيسة الثالثة 250 ام في اي في محطة واسط التحويلية 400 ك.ف, بحضور محافظ واسط الدكتور محمد المياحي.

والقى محافظ واسط الدكتور محمد المياحي خلال حفل الافتتاح كلمة اكد فيها ان ادخال المحولة الجديدة للعمل ستسهم في فك اختناقات المحافظة، حيث تم انجاز هذا العمل بجهود منتسبي شبكة واسط.كما قدم المحافظ شكره الى جميع العاملين من مهندسين وفنيين لدعمهم المتواصل وجهودهم المباركة لاسناد وزارة الكهرباء في المحافظة، كون هذه المحولة سوف تسهم بفك اختناقات محافظة واسط بشكل مباشر وهي ضمن خطة الوزارة لاستقرار الطاقة الكهربائية ، مؤكداً ان الشركة متواصلة لانجاز المشاريع المكلفة بها وخاصة في محافظة واسط .